DIRECT - Guerre en Ukraine : l'armée russe n'exclut pas de prendre «le contrôle total» des grandes villes ukrainiennes, annonce le Kremlin

Ce lundi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés. Suivez les dernières informations en direct.

Volodymyr Zelensky s'adressera au Congrès américain mercredi à 13H00 GMT.

160 voitures ont pu sortir de Marioupol par un couloir humanitaire, a annoncé le maire de la ville.

L'armée russe n'exclut pas de lancer des assauts pour prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes, a prévenu lundi le Kremlin, de nombreux centres urbains du pays étant encerclés par les forces russes.

"Le ministère de la Défense, pour assurer la sécurité maximale des populations civiles, n'exclut pas la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes qui sont déjà encerclées", a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, assurant que le président Vladimir Poutine n'avait jusqu'ici pas ordonné de mener d'assaut.

La centrale de Tchernobyl a été de nouveau coupée du réseau électrique.

La quatrième session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine a débuté lundi dans la matinée par visioconférence, a indiqué Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

