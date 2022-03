Guerre en Ukraine : la polio fait son retour dans le pays et inquiète les autorités sanitaires

Une tragédie silencieuse. Derrière la guerre et les bombardements russes, l'Ukraine doit également faire face au retour de la poliomyélite chez les enfants, 19 ans après l'avoir enrayée.

Ces derniers mois, une vingtaine de cas positifs ont été recensés dans le pays. Et la situation actuelle pourrait accélérer la diffusion de la maladie, comme le rapporte le Time.

En octobre 2021, le ministère de la Santé ukrainien avait déclaré une «urgence biologique à l'échelle régionale» et déployé un plan vaccinal en coordination avec l'OMS pour commencer à inoculer les quelque 140.000 enfants des régions de Rivne et de Zakarpattya au nord et à l'ouest du pays.

Les enfants concernés par ce nouveau plan vaccinal lancé le 1er février dernier sont âgés de 6 mois à 6 ans.

Un système de santé précaire

Cependant, moins de trois semaines après son lancement, la campagne a été interrompue par l'offensive russe, le 24 février dernier. En effet, l'invasion russe a dispersé la population et a empêché les agents de santé de se rendre en toute sécurité sur le terrain pour réaliser les injections. De même, les forces russes ont également endommagé ou détruit 34 hôpitaux, a annoncé lundi 7 mars le gouvernement ukrainien.

Les derniers cas de poliomyélite recensés en Ukraine remontent à 2016. Pour Judyth Twigg, professeur à la Virginia Commonwealth University spécialisée dans la santé mondiale, le fait que le pays soit régulièrement confronté à cette maladie s'explique par son échec à moderniser son système de santé après la chute de l'Union soviétique. «L'Ukraine souffre encore tellement de cet héritage soviétique avec un système de santé criblé de corruption», explique-t-elle.

En effet, la corruption généralisée en Ukraine a notamment fait grimper le prix des soins médicaux et le coût des vaccins, aggravée par un financement insuffisant de l'Etat pour l'achat de vaccins. Pour Judyth Twigg, «l'argent qui aurait dû aller directement aux soins des patients était détourné dans les poches d'administrateurs de santé et de politiciens corrompus».

La prévention, seul outil pour enrayer la maladie

Selon l'OMS, la polio est «une maladie débilitante qui peut entraîner une paralysie à vie et même la mort» chez l'enfant.

En 1988, la poliomyélite était endémique dans 125 pays du monde et paralysait ou tuait jusqu'à 350.000 enfants chaque année. Et selon l'OMS, il n'existe aujourd'hui aucun traitement contre cette maladie, seule la prévention permet de l'enrayer.

«Le vaccin antipoliomyélitique, administré à de nombreuses reprises, peut protéger un enfant pendant sa vie entière», explique l'Organisation mondiale de la santé.