Guerre en Ukraine : l'acteur Benedict Cumberbatch veut accueillir des réfugiés chez lui

Alors qu’il était sur le tapis rouge des BAFTAs ce dimanche 13 mars, le comédien Benedict Cumberbatch a annoncé qu'il comptait accueillir chez lui des réfugiés ukrainiens, ayant fui leur pays à l'arrivée des troupes russes en Ukraine, le 24 février dernier.

«C’est une période vraiment choquante pour un Européen qui se trouve à deux heures et demie de vol de l’Ukraine, et c’est quelque chose qui pèse sur nous également. Nous devons tous faire plus que porter un badge», a-t-il notamment expliqué.

L'acteur nommé dans la catégorie du meilleur acteur portait en effet lors de la cérémonie de remise de prix un badge aux couleurs de l'Ukraine, bleu et jaune.

La veille, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait incité ses compatriotes à accueillir chez eux des réfugiés ukrainiens, contre un dédommagement de 350 livres sterling par mois, soit environ 416 euros.

De même, le gouvernement britannique a annoncé simplifier à partir de cette semaine la procédure d'entrée au Royaume-Uni pour les Ukrainiens fuyant leur pays en guerre. Ils pourront ainsi obtenir en ligne la permission de venir et fourniront leurs données biométriques une fois arrivés au Royaume-Uni.