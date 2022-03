Guerre en Ukraine : les images impressionnantes d'un obus qui n'a miraculeusement pas explosé (vidéo)

Les frappes aériennes russes continuent de toucher de nombreuses villes ukrainiennes. La ville de Tchernihiv n'est pas épargnée par ces attaques. Dimanche 13 mars, un missile qui n'a miraculeusement pas explosé a même été extrait d'un immeuble résidentiel.

L'explosion ne s'est pas produite, mais le bâtiment de cette ville clé du nord de l'Ukraine est détruit. Dès qu'ils ont pu, les services d'urgence ukrainiens ont donc retiré la bombe intacte, qui a tout de même tué au moins une personne et blessé au moins une autre, selon les habitants.

Écraser la ville coûte que coûte

Située à 120 km de la capitale, sur la route des Russes qui filent vers Kiev, Tchernihiv n'aura pas tenu plus d'une semaine face à l'envahisseur. Au huitième jour, les forces russes ont bien montré qu'il s'agissait juste d'écraser la ville. Depuis des jours, les frappes aériennes n'ont jamais cessé et des dizaines de personnes ont été tuées.

«Nous sommes unis et nous nous tenons côte à côte», assure une habitante, qui prie Dieu pour «qu'Il finisse la guerre rapidement et que les Ukrainiens puissent reconstruire». Mais faute de corridor humanitaire dans la région, les habitants de Tchernihiv qui n'ont pu partir dès l'annonce de la guerre restent particulièrement isolés.

C'est ce que confirme le gouverneur de cette ville de 300.000 habitants, Viacheslav Chaus, qui se refuse à organiser un convoi de bus pour partir, de peur des représailles. «Il y a de grandes probabilités que ce convoi soit attaqué par l’ennemi, et je ne veux pas envoyer les habitants de Tchernihiv à une mort certaine», a-t-il fait savoir.

Beaucoup sont partis avant les combats, mais ont laissé derrière eux une ville livrée à elle-même. Les soldats ukrainiens n'y sont même plus visibles, et seuls des poignées de volontaires armés de la «terroborona» – ces civils qui ont rejoint la Défense territoriale – s'attachent à secourir les plus fragiles, aidés d'ambulanciers et de quelques pompiers dépassés.