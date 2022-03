La photo de cette jeune Ukrainienne armée, sucette à la bouche, a fait le tour du monde

Une image saisissante. Sur le rebord d'une fenêtre d'une maison en ruine, une fillette de 9 ans, une sucette à la bouche et coiffée d'une tresse aux couleurs de l'Ukraine, tient une arme en attendant l'armée russe. Il ne s'agit pas d'une combattante, mais d'une mise en scène.

Pourtant, en quelques jours, cette photographie est devenue virale et a notamment été retweetée par l'ancien président polonais du Conseil européen, Donald Tusk, comme l'a repéré le HuffPost.

Un tweet accompagné de cette légende : «Ne lui dites pas s'il vous plaît que des sanctions plus sévères coûteraient trop cher à l'Europe!»

Mais contrairement à ce qu'elle peut laisser penser, cette image ne représente pas une enfant soldat.

Just don’t tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 11, 2022