Acier, luxe, droits de douane… Quelles sont les nouvelles sanctions prises par l'UE contre la Russie ?

L'Union européenne a adopté ce mardi un quatrième paquet de sanctions à l'encontre de la Russie, au vingtième jour de son invasion de l'Ukraine.

Davantage d'oligarques visés

Les Vingt-Sept ont décidé de sanctionner de nouveaux oligarques russes, notamment le milliardaire Roman Abramovitch, propriétaire du club anglais de football de Chelsea. Proche de Vladimir Poutine, il a déjà été sanctionné par le Royaume-Uni, le contraignant à mettre en suspens la vente de son club.

Roman Abramovitch détient des participations dans le géant de l'acier Evraz et des parts dans la société russe Norilsk Nickel, spécialisée dans l'exploitation et la transformation du nickel et du palladium. Cet oligarque russe «entretient des liens étroits et de longue date avec Vladimir Poutine», indiquait un document préparatoire de l'UE sur les nouvelles sanctions.

Avant cette annonce, 862 individus et 53 entités russes figuraient déjà sur cette liste noire qui interdit l'entrée sur le territoire de l'UE et autorise le gel des avoirs des personnes et entreprises visées.

LES PRODUITS DE LUXE INTERDITS D'EXPORT

Afin d’atteindre directement les élites russes, les pays membre de l'UE devront également arrêter d'«exporter des produits de luxe (voitures de luxe, bijoux, etc.)», indique la Commission européenne dans un communiqué ce mardi.

«Ceux qui soutiennent la machine de guerre de Poutine ne devraient plus pouvoir profiter de leur style de vie somptueux pendant que des bombes tombent sur des innocents en Ukraine», avait déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L'économie russe à nouveau ciblée

L'UE a décidé «une interdiction totale de toute transaction avec certaines entreprises publiques russes dans différents secteurs du complexe militaro-industriel du Kremlin», détaille le communiqué.

Concernant l'énergie russe, la Commission européenne a annoncé une «interdiction de grande ampleur des nouveaux investissements». Des «exceptions limitées» sont toutefois prévues pour «l’énergie nucléaire civile et le transport de certains produits énergétiques vers l’UE».

Un embargo a également été acté sur «les importations de produits sidérurgiques (dont l'acier, NDLR) faisant actuellement l’objet de mesures de sauvegarde de l’UE, correspondant à environ 3,3 milliards d’euros de pertes de recettes d’exportation pour la Russie».

Ces nouvelles sanctions incluent le retrait du statut de «nation la plus favorisée» pour la Russie, ouvrant la voie à des taxes sur les importations de produits de ce pays. Une mesure de rétorsion décidée conjointement avec les Etats-Unis.