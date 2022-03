DIRECT - Guerre en Ukraine : Marina Ovsiannikova condamnée à une amende et libérée

Ce mardi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés. Suivez les dernières informations en direct.

17h12

Marina Ovsiannikova est condamnée à une amende et a été libérée.

16h58

Un total de 97 enfants ont été tués depuis le début de la guerre, a déclaré mardi devant le parlement canadien le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a appelé les alliés de Kiev à "accentuer leur aide".

"Les Russes ont déjà tué 97 enfants" en bombardant "des écoles, des hôpitaux, des habitations", a-t-il affirmé en direct par vidéo. "Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons un soutien réel, qui nous aidera à l'emporter", a-t-il ajouté devant les députés canadiens qui l'ont acclamé debout pendant plusieurs minutes.

16h28

Marina Ovsiannikova a plaidé non-coupable devant un tribunal de Moscou.

16h18

La Russie a annoncé des sanctions contre Joe Biden et plusieurs hauts responsables américains, dont le secrétaire d'Etat Antony Blinken, en réponse aux mesures punitives de Washington contre Moscou en lien avec l'Ukraine.

Cette mesure "est la conséquence inévitable du cap extrêmement russophobe que poursuit l'actuelle administration américaine", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Au total, 13 personnalités américaines sont visées par ces sanctions dont la nature exacte n'a pas été précisée.

16h14

Un cameraman de Fox News a été tué alors qu'il couvrait la guerre en Ukraine, annonce la chaîne de télévision américaine.

Pierre Zakrzewski accompagnait le journaliste Benjamin Hall, blessé lorsque leur véhicule a été la cible de tirs lundi à Horenka, près de Kiev, a indiqué la PDG de Fox News Media, Suzanne Scott, dans un communiqué.

Breaking: Fox News confirms that veteran cameraman Pierre Zakrzewski, who was with injured correspondent Benjamin Hall, was killed in yesterday's incident. — Brian Stelter (@brianstelter) March 15, 2022

16h03

Marina Ovsiannikova, employée d'une chaîne télé russe qui a fait irruption pendant un journal télévisé pro-Kremlin pour dénoncer l'offensive en Ukraine, est jugée ce mardi pour avoir manifesté illégalement, selon un tribunal moscovite.

L'audience est en cours, selon le tribunal du district Ostankino de Moscou interrogé par l'AFP, et la prévenue risque dix jours de détention. Elle n'a pas dans l'immédiat été inculpée du crime de publication d'"informations mensongères" sur l'armée russe, passible d'une peine maximale de quinze ans de prison.

15h30

"Il faut reconnaître" que l'Ukraine ne pourra pas adhérer à l'Otan, a déclaréle président ukrainien Volodymyr Zelensky alors que ce dossier est un des motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion du pays.

"Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C'est la vérité et il faut le reconnaître", a déclaré le président ukrainien en visio-conférence pendant une réunion des dirigeants des pays de la Joint Expeditionary Force, une coalition menée par la Grande-Bretagne.

15h28

Plus de 100.000 personnes et organisations au Royaume-Uni ont exprimé leur souhait d'accueillir des réfugiés ukrainiens, a indiqué le gouvernement britannique au lendemain du lancement d'un programme d'accueil chez l'habitant aussitôt pris d'assaut.

"C'est fantastique que plus de 100.000 personnes et organisations aient manifesté leur volonté de soutenir les Ukrainiens fuyant la guerre grâce au programme Homes for Ukraine", a tweeté le Premier ministre Boris Johnson, les remerciant pour leur aide.

15h25

Moscou va demander un vote mercredi du Conseil de sécurité de l'ONU sur une résolution «humanitaire».

15h21

«Il faut reconnaître» que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'Otan, a dit Volodymyr Zelensky.

15h14

La Russie propose à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU de voter mercredi sur une résolution "humanitaire" liée à "l'opération militaire spéciale" russe en Ukraine, ont annoncé mardi des diplomates russes.

Lors d'une rencontre avec la presse, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, a regretté que la France et le Mexique aient renoncé à soumettre au vote leur projet de résolution sur l'aide humanitaire après 15 jours de discussions, en préférant demander un vote directement à l'Assemblée générale des Nations Unies.

14h33

Emmanuel Macron propose une «protection consulaire» à la journaliste russe qui a protesté contre l'invasion russe.

13h43

Quelque 2.000 véhicules ont pu sortir via un couloir humanitaire de la ville ukrainienne de Marioupol, assiégée par les forces russes et les séparatistes prorusses, a indiqué mardi la municipalité.

"Deux mille voitures supplémentaires attendent à la sortie de la ville", a ajouté le conseil municipal de Marioupol, qui ne précise pas combien de personnes ont pu fuir la cité portuaire où les conditions sont catastrophiques après des jours de bombardements et de siège.

11h31

Le nombre de personnes ayant fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion du pays par l'armée russe a atteint les 3 millions, a indiqué mardi un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève.

«Nous avons maintenant atteint la barre des 3 millions en termes de mouvements de population hors de l'Ukraine», a souligné Paul Dillon, porte-parole de l'OIM lors d'un point de presse régulier de l'ONU.

11h14

A quasiment chaque seconde qui passe, un enfant en Ukraine devient un réfugié, a affirmé mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance, commentant le flot continu de personnes fuyant le pays depuis le 24 février et l'invasion russe.

Ces 20 derniers jours, environ 1,4 million d'enfants ont été forcés de fuir le pays, soit environ 55 par minute ou "pratiquement un enfant par seconde", a déclaré James Elder, un porte-parole de l'Unicef, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève.

10h33

Un couvre-feu de 36 heures à Kiev a été décrété à partir de ce soir.

10h31

L'aéroport de le ville de Dnipro, dans l'Est de l'Ukraine, a subit des "destructions massives", après deux bombardements russes dans la nuit de lundi à mardi, ont indiqué les autorités régionales.

"Dans la nuit, l'ennemi a attaqué l'aéroport de Dnipro. Deux frappes. La piste de décollage et d’atterrissage a été détruite. Le terminal est endommagé. Destructions massives", écrit Valentin Reznitchenko, gouverneur de la région éponyme sur Telegram.

10h22

La Russie a introduit dans la nuit de lundi à mardi des restrictions aux exportations vers quatre républiques ex-soviétiques sur les céréales, dont elle est une exportatrice majeure, afin d'éviter des pénuries et une explosion des prix.

"La Russie introduit une interdiction temporaire d'exportation de céréales vers les pays de l'Union économique eurasiatique (...)", a indiqué le service de presse du gouvernement russe. L'UEE unit économiquement la Russie au Kazakhstan, Bélarus, Arménie et Kirghizstan.

9h02

Quinze mille personnes sont arrivées d'Ukraine en France depuis l'invasion du pays par la Russie, essentiellement des femmes et des enfants, a indiqué mardi sur Europe 1 la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa. Ces personnes sont des «déplacés» et non des «réfugiés», a-t-elle affirmé, soulignant qu'il fallait plusieurs mois pour obtenir le statut de réfugié.

«Nous avons créé sous l'impulsion de la France un statut européen de protection temporaire qui se met en place immédiatement. (...) C'est la première fois que cela se met en place. Cela leur permettra de retourner en Ukraine pour celles et ceux qui veulent retourner en Ukraine», a-t-elle expliqué. Mme Schiappa a récusé que la mobilisation des pouvoirs publics ait un lien avec le fait que cette immigration soit «européenne, blanche et chrétienne», selon les mots de l'intervieweuse.

8h41

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent mardi à Kiev, en qualité de représentants du Conseil européen, pour affirmer «le soutien sans équivoque» de l'UE à l'Ukraine, a annoncé le gouvernement polonais dans un communiqué. MM. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala et Janez Jansa «se rendent aujourd'hui à Kiev en qualité de représentants du Conseil européen, pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Chmygal», selon ce texte officiel.

L'objectif de cette visite est de «réaffirmer le soutien sans équivoque de l'ensemble de l'Union européenne à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine et de présenter un vaste ensemble de mesures de soutien à l'État et à la société ukrainiens», précise le communiqué publié sur le site du gouvernement polonais. Des bombardement ont touché mardi matin plusieurs immeubles à Kiev, faisant au moins deux morts, au moment où l'armée russe amplifie son offensive en Ukraine, avant la reprise des pourparlers qui entretiennent une timide lueur d'espoir.

6h15

Les pourparlers entre délégations russe et ukrainienne doivent continuer mardi, une lueur d'espoir émergeant depuis quelques jours mais en contraste avec l'élargissement de l'opération russe à travers toute l'Ukraine. Au moins trois fortes explosions ont été entendues mardi matin dans le centre de Kiev par plusieurs journalistes de l'AFP, l'un d'eux ayant aperçu une colonne de fumée s'élever au loin.

La capitale ukrainienne est sous couvre-feu jusqu'à 05H00 GMT. Les détonations sont parfois causées par les armes de défense anti-aérienne. Au vingtième jour de guerre à la suite de l'invasion russe lancée le 24 février, la quatrième session de négociations pour tenter de trouver une issue à cette crise doit reprendre après une "pause technique" annoncée en fin d'après-midi lundi par le chef des négociateurs ukrainiens, Mykhaïlo Podoliak.

6h00

Au moins trois puissantes explosions ont été entendues par plusieurs journalistes de l'AFP dans le centre de Kiev mardi matin, sans que leur origine soit connue dans l'immédiat. Un journaliste de l'AFP a également vu une colonne de fumée s'élever au loin, mais n'a pu se rendre sur place en raison d'un couvre-feu nocturne en vigueur jusqu'à 05H00 GMT dans la capitale ukrainienne.

Ces détonations sont parfois causées par des armes de défense anti-aérienne. Aucune déclaration n'avait été faite de source officielle dans l'immédiat. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de Kiev, ville presque entièrement encerclée par les forces russes qui ont envahi l'Ukraine le 24 février.

Plus de la moitié des trois millions d'habitants de Kiev ont quitté la ville depuis le début de l'offensive russe.