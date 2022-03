Guerre en Ukraine : Pierre Zakrzewski, cameraman de Fox News, est mort

Un cameraman de Fox News, Pierre Zakrzewski, blessé par des tirs à Horenka, près de Kiev, alors qu’il couvrait la guerre en Ukraine, est mort ce mardi 15 mars. Il était âgé de 55 ans.

L’annonce de sa disparition a été faite par la présidente-directrice générale du média pour lequel il travaillait.

Pierre Zakrzewski avait été grièvement blessé par balles lundi en même temps qu’un autre journaliste, Benjamin Hall. Le véhicule dans lequel ils circulaient a été touché par des tirs venant de face, a indiqué Suzanne Scott. Aucun autre détail n’a pour le moment été apporté sur ces faits tragiques.

Le cameraman, basé à Londres au Royaume-Uni, était arrivé en Ukraine en février. «Pierre était un cameraman de guerre qui a couvert presque tous les événements pour Fox News, de l’Irak à l’Afghanistan en passant par la Syrie», a encore décrit Suzanne Scott. Des propos corroborés par plusieurs autres journalistes de la chaîne de télévision.

Such Sad news #FoxNews photographer Pierre Zakrzewski has died outside of #Kyiv #Ukraine





Pierre was with Benjamin Hall who remains in hospital





These are brave journalists who risk their lives to tell the truth on the ground in dangerous situations

pic.twitter.com/a4mgaSfSgV

— Susan Li (@SusanLiTV) March 15, 2022