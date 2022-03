Guerre en Ukraine : sur place, Arthur met en avant les associations et les réfugiés pour récolter des dons

Depuis la Pologne, où il a atterri lundi à Lublin, à trois heures de la frontière avec l’Ukraine, Arthur met en lumière le travail accompli par les associations et livre un témoigne bouleversant.

L’animateur, qui soutient l’association Sauveteurs sans frontières depuis 10 ans, et à qui il a livré un avion chargé de matériel médical, a décidé de partager en vidéo les nombreuses missions réalisées sur place afin de récolter des fonds. Une initiative qu'il avait annoncée dimanche sur les réseaux. «J’ai besoin juste que vous relayiez les infos de l’association et si on peut récolter des sous pour aider ces gens, ce sera encore mieux», avait-il expliqué.

Depuis, il a partagé sur son compte Instagram plusieurs séquences filmées. Outre les actions menées sur le terrain par les nombreuses associations - Sauveteurs sans frontières et d’autres structures croisées sur place - mais aussi des initiatives individuelles de Français venus aider, Arthur a fait part de son émotion, rendant compte de ce que vit le peuple ukrainien.

Un appel au soutien poignant

Dans un message touchant de plus de trois minutes, filmé à la nuit tombée, il a par ailleurs témoigné de la situation des réfugiés : «Il fait - 10 C°. Il n’y a jamais eu autant de monde qui a traversé cette frontière car nous sommes à 25, 30 km des bombardements. Les femmes et les enfants bravent le froid et les conditions pour traverser la nuit. (…) Toutes les femmes et les enfants que je croise depuis le début de l’après-midi ont marché en moyenne sept ou huit heures. Ce sont vraiment des scènes de, je ne trouve pas les mots, c’est émouvant, c’est bouleversant de voir ces visages dignes et désespérés», explique-il, ému.

Bien conscient que des conflits ont lieu partout dans le monde, il poursuit en rendant compte de ce qu’il a vu : «Laisser son frère, son père, son fils, et tout quitter, et mettre sa vie dans un petit sac pour rejoindre la Pologne. Alors pensez à tous les réfugiés du monde», explique-t-il. «Nous, nous sommes venus en Ukraine, mais je n’oublie pas tous les autres», avant d’appeler à la solidarité pour ceux qui le peuvent. «Et si vous ne pouvez pas, relayez les images pour que d’autres puissent le faire», note-t-il.

Visiblement très touché par ce ballet de femmes et d'enfants fuyant leur pays, il conclut : «alors je vais rentrer dans mon petit confort, dans ma petite vie tranquille. Ce que j’ai vécu aujourd’hui, c’est tellement intense. C’est tellement triste. Je pense que je n’ai jamais autant pleuré de ma vie», confesse-t-il, insistant une dernière fois : «Il faut penser aux autres. (...) Soyons solidaires».