JR installe une fresque en soutien aux Ukrainiens à Lviv, accompagné par l’acteur Mathieu Kassovitz

L’artiste activiste JR, bien connu pour ses collages humanistes, signe un portrait géant en soutien au peuple ukrainien. A l’effigie d’une fillette, symbole de tous les civils frappés par cette guerre, cette fresque a été installée hier dans la ville de Lviv, situé à 550 km de Kiev.

Un voyage auquel l’acteur Mathieu Kassovitz a participé, témoignant de la situation sur place dans un long message partagé sur les réseaux.

Destinée à être vu du ciel, cette toile de 40 mètres de long représentant une petite fille a été installé près de l'Opéra, a rapporté le Huffington Post. L’objectif : rappeler que des civils et notamment des enfants sont mis en danger par l’invasion de Vladimir Poutine. Une opération de soutien au peuple ukrainien dont plusieurs séquences vidéo ont été partagées par le magazine en ligne DTF. Outre la mise en place de cette œuvre, dans la dernière vidéo, on y découvre JR s’entretenant avec la fillette lors d’un appel en visioconférence. L’occasion pour l’artiste de lui expliquer le sens de cette œuvre.

«Toutes les personnes qui seront dans le ciel pourront voir ton sourire», explique-t-il. «Tu vas rappeler à tous les gens qui volent au-dessus de l’Ukraine, que ce sont des gens comme toi, que nous devons protéger», poursuit l’artiste alors que l’on entend la fillette le remercier.

Mathieu Kassovitz rend compte de la situation des réfugiés

Mathieu Kassovitz a choisi d'accompagner JR dans son voyage à Lviv, ville qui pour l’instant est épargnée par les assauts russes. «J’ai eu l’opportunité de suivre JR dans un nouveau projet sur l’Ukraine. Nous avons passé la journée à Lviv dans une ville encore libre et où la vie se déroule normalement, malgré le drame qui se déroule quelques centaines de kilomètres plus loin», a expliqué l’acteur sur son compte Instagram, avant de témoigner de la situation à la frontière polonaise, et de ce que vivent les familles qui tentent de sauver leurs enfants. Trois millions d'Ukrainiens ont en effet fui leur pays depuis le début du conflit le 24 février dernier, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Parmi eux, plus d'1,4 million d'enfants, estime de son côté l'UNICEF.

«Sur le retour nous avons passé 5h de queue à la frontière pour entrer en Pologne. A la frontière une queue de plusieurs kilomètres de milliers de familles avec enfants et animaux de compagnies, bébés et grands-mères debout dans le froid. Pas un cri, pas une bousculade, pas un pleur d’enfant, mais des sourires fatigués et des regards pleins de larmes. Des familles devant se séparer pour laisser les pères sur place et prendre les armes», explique-t-il. Détaillant les conditions d’attente de ces civils, qui passent la nuit dehors, il poursuit : «les gens ne peuvent pas dormir la nuit car la queue avance 24/24 très doucement».

L’acteur, qui grâce à son passeport européen a mis cinq heures pour traverser la frontière polonaise en direction de la France, quand les Ukrainiens attendent plusieurs jours, a également salué le courage de ceux qui «viennent pour aider les réfugiés».

«De l’autre côté, nous avons croisé ceux qui viennent pour aider les réfugiés et leur fournir nourriture, conseils et protection dans le cas de trafics humains évidemment présents dans ces tragédies. Parmi ceux-là, nous avons rencontré des gens admirables comme Lilian et ses amis bretons, venus d’eux-même pour aider sur le terrain. Les pompiers humanitaire lyonnais, des ex-soldats, légionnaires ou des chefs d’entreprises venus en camion chargé de vivres, en réaction à ce qu’ils ont vu à la télé comme nous tous. Ils sont là et gèrent ce camp d’accueil qui est majoritairement composé par des volontaires. (…) Ils font un travail admirable H24 pour faire sourire les enfants et aider leurs parents. Des gens qui forcent l’admiration», a conclu l’acteur.

Plus tôt dans la journée, lors de l’installation de la fresque de JR à Lviv, Mathieu Kassovitz a par ailleurs vivement dénoncé l'invasion russe et manifesté son soutien total à l'Ukraine. «Je pense que ce qui est en train de se passer là est une limite absolue. Si on ne se bat pas pour empêcher ce qui se passe, on va tous en être victime», a-t-il estimé au micro d’LCI. «Si je n’avais pas eu d’enfants, je serais venu pour être à leurs côtés».