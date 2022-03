DIRECT - Coronavirus : Israël dit avoir découvert un variant «inconnu» combinant BA.1 et BA.2

Depuis ce lundi, le masque n'est plus obligatoire dans tous les lieux fermés comme les magasins ou les entreprises, à l'exception des transports publics. Pourtant, le pays connaît un rebond des contaminations depuis une semaine. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

12h03

Le ministère israélien de la Santé a annoncé avoir détecté deux cas de contamination à un variant non identifié du coronavirus, sans gravité apparente et qui combine les sous-variants BA.1 et BA.2.

"Ce variant n'est pas encore connu dans le monde et les deux cas ont été découverts grâce à des tests PCR effectués à l'aéroport Ben Gourion à l'entrée en Israël", indique un communiqué du ministère. "Les personnes contaminées ont présenté de légers symptômes de fièvre, maux de tête et de douleurs musculaires et n'ont pas nécessité de soins médicaux particuliers", poursuit-il.

07h40

Pfizer et BioNTech ont annoncé mardi avoir demandé à l'agence américaine des médicaments d'autoriser une dose de rappel supplémentaire de leur vaccin contre le Covid-19 chez les personnes de 65 ans et plus.

Cette demande est faite sur la base de données venant d'Israël et analysées au moment où le variant Omicron circulait à grande échelle, a indiqué l'alliance des compagnies américaine et allemande, dans un communiqué. Ces données montrent, selon Pfizer et BioNTech, qu'"une dose de rappel supplémentaire de vaccin à ARN messager augmente l'immunogénicité" - la capacité à provoquer une réaction immunitaire - "et réduit les taux d'infections confirmées et de maladies graves".

07h20

La Corée du Sud a signalé plus de 400.000 nouveaux cas de coronavirus mercredi, un nouveau record, alors que le pays continue d'assouplir les restrictions malgré la vague d'infections alimentée par Omicron.

Les autorités sanitaires ont indiqué que 400.741 cas ont été enregistrés, ce qui constitue le chiffre quotidien le plus élevé du pays depuis le début de la pandémie, il y a deux ans. Ce pic de cas est le "dernier grand défi" auquel le pays est confronté, a déclaré Sohn Young-rae, un haut responsable de la santé, lors d'un point de presse. Le gouvernement avait prévu que le nombre de cas serait de cet ordre, a-t-il dit, ajoutant qu'il pensait être proche du pic de la vague Omicron.

06h50

Le ministre de la Santé Olivier Véran a mis en garde contre «l'augmentation du nombre de cas positifs» dans «les 10-15 jours prochains». Il a expliqué que les autorités sanitaires s'attendait à un «rebond».

«Ce qui est important de comprendre et ce que nous dit le conseil scientifique, c'est que le nombre de contamination va monter pendant 10-15 jours, et on risque d'atteindre 120.000-150.000 contaminations par jour. Et ensuite, on s'attend à une décroissance.»

Le ministre de la Santé a également rassuré sur le fait que la France «ne connaissait actuellement pas de nouveaux variants violents» du Covid-19.