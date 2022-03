DIRECT - Guerre en Ukraine : un théâtre abritant des centaines de civils touché par une frappe russe à Marioupol

Ce mercredi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés. Hier, se tenait une nouvelle session de pourparlers russo-ukrainiens. Suivez les dernières informations en direct.

19h26

Un théâtre abritant "des centaines de civils" a été fortement endommagé par une frappe aérienne russe à Marioupol, a annoncé la mairie de cette ville assiégée dans le sud-est de l'Ukraine.

"L'avion a largué une bombe sur le bâtiment où s'abritaient des centaines de civils. Il est impossible d'établir le bilan dans l'immédiat car les bombardements des quartiers d'habitation se poursuivent", a écrit la mairie sur Telegram en publiant une photo du théâtre, dont la partie centrale est détruite. "L'entrée de l'abri est bloquée par les débris. Les informations sur les victimes sont en cours de vérification", selon la même source.

19h10

Le patriarche orthodoxe russe Kirill s'est entretenu au sujet du conflit en Ukraine avec le chef de l'Eglise d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury Justin Welby, a annoncé l'Eglise russe peu après un entretien avec le pape François. "Une discussion détaillée sur la situation critique en Ukraine a eu lieu", a indiqué l'Eglise russe dans un communiqué, précisant que Kirill avait "exposé en détail la position" de Moscou et évoqué des "aspects humanitaires".

19h09

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), bras judiciaire du Conseil de l'Europe, organisation dont Moscou vient d'être officiellement exclue, a annoncé qu'elle suspendait "l'examen de toutes les requêtes" contre la Russie. "La Cour a décidé de suspendre l'examen de toutes les requêtes contre la Fédération de Russie en attendant d'examiner les conséquences juridiques de cette Résolution sur le travail de la Cour", indique dans un communiqué la juridiction basée à Strasbourg (est de la France)

18h18

Le président des Etats-Unis Joe Biden a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, soit une enveloppe "sans précédent" d'un milliard de dollars en une semaine pour soutenir l'armée ukrainienne face à l'invasion russe.

"A la demande" du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé dans la matinée au Congrès américain, "nous aidons l'Ukraine à se doter de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et de plus longue portée", a-t-il dit lors d'une courte allocution, précisant que cette nouvelle aide incluerait aussi des drones.

17h00

Des frappes russes contre des civils fuyant Marioupol, ville assiégée du sud-est de l'Ukraine, ont fait "des morts" et des blessés, dont un enfant grièvement, a annoncé l'armée ukrainienne. Un convoi de civils qui était en route de Marioupol vers Zaporojie a été l'objet de tirs aux lance-roquettes Grad vers 15H30 (13H30 GMT), a indiqué l'armée sur Telegram en publiant une photo d'un enfant blessé et ensanglanté. "Selon un premier bilan, il y a des morts", a-t-elle ajouté.

16h56

Les autorités russes ont annoncé avoir bloqué le site de la BBC et promis d'autres répliques dans la "guerre de l'information", lancée selon Moscou par l'Occident depuis l'offensive militaire russe en Ukraine.

16h33

L'Otan ne déploiera pas de troupes ou de moyens aériens en Ukraine et prépare un renforcement substantiel de sa présence militaire dans les pays alliés sur son flanc oriental, a annoncé mercredi son secrétaire général.

"Il n'est pas question de déployer des troupes de l'Otan ni des avions en Ukraine", a affirmé Jens Stoltenberg en réponse à la demande de la Pologne d'envoyer dans ce pays une "mission de paix protégée par des forces armées".

16h06

L'Organisation mondiale de la santé a affirmé n'avoir jamais vu autant d'attaques sur le sytème de santé qu'en ce moment en Ukraine. "Le système de santé est devenu une cible (...). Cela commence à faire partie de la stratégie et des tactiques de la guerre. C'est totalement inacceptable, c'est contraire au droit humanitaire international", a déclaré le chef des urgences de l'OMS, Michael Ryan, en conférence de presse.

15h59

Dix personnes qui faisaient la queue pour acheter du pain ont été tuées ce matin par des tirs russes à Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, a annoncé le parquet général ukrainien. "Des militaires russes ont tiré sur des personnes qui faisaient la queue pour acheter du pain près d'une épicerie dans un quartier d'habitation de Tcherniguiv. Selon un premier bilan, 10 civils ont été tués", a annoncé dans un communiqué le parquet.

15h53

Les chefs des Eglises catholique et orthodoxe russe, le pape François et le patriarche Kirill, se sont entretenus mercredi du conflit en Ukraine et souhaité "une paix équitable", selon un communiqué du patriarcat de Moscou.

15h29

Le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale Jake Sullivan s'est entretenu mercredi avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev, lors du premier échange officiel de haut niveau entre les Etats-Unis et la Russie depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

"M. Sullivan a dit au général Patrouchev que si la Russie est sérieuse au sujet de la diplomatie, alors Moscou doit cesser d'attaquer les villes ukrainiennes", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

14h52

L'opération militaire russe en Ukraine est un «succès», a déclaré Vladimir Poutine. Il a par ailleurs assuré que le «blitzkrieg» économique occidental contre la Russie avait échoué et promis d'augmenter les salaires, les retraites et les aides

14h25

«Etre le leader du monde, c'est être le leader de la paix», a lancé Volodymyr Zelensky en s'adressant à Joe Biden.

14h19

«Les Russes ont lancé des milliers de missiles contre nos villes, ce ne sont pas des frappes de haute précision. Nous vous demandons de créer une zone d'exclusion aérienne au dessus de l'Ukraine pour protéger les Ukrainiens ou de fournir des avions pour nous défendre», a-t-il dit.

14h16

«Souvenez-vous du 11-Septembre quand vos villes ont été attaquées», a lancé au Congrès américain Volodymyr Zelensky.

14h13

«Notre pays se trouve dans la pire guerre depuis la Seconde Guerre mondiale», a dit le président ukrainien.

13h55

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s'exprimer devant le Congrès des Etats-Unis à partir de 14h.

11h17

Une neutralité de l'Ukraine sur le modèle de la Suède et de l'Autriche est le compromis que les négociateurs russes et ukrainiens discutent actuellement, a indiqué mercredi le Kremlin.

"C'est en effet l’option qui est discutée actuellement et qui peut être considérée comme celle d'un compromis", a dit mercredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

8h02

Plusieurs fortes explosions ont été entendues à l'aube mercredi à Kiev, suivies de colonnes de fumées noires dans le ciel, alors que l'armée russe a intensifié ces derniers jours ses tirs contre les villes ukrainiennes.

Vers 06H00 (05H00 GMT), au moins trois fortes explosions ont retenti dans l'ouest de la capitale, déjà visée la veille et placée depuis sous couvre-feu jusqu'à jeudi matin.

Plusieurs épaisses colonnes de fumées noires ont peu après été observées dans le ciel de la ville, comme la veille, où plusieurs frappes russes avaient touché des immeubles résidentiels.

D'autres explosions ont été entendues en début de matinée.

Aucun bilan ou précisions n'étaient donnés dans l'immédiat par les autorités locales, alors que la presse n'était pas autorisée à circuler dans la ville, sous tension, en raison du couvre-feu.

5h14

Les Etats-Unis vont annoncer mercredi une nouvelle enveloppe de 800 millions de dollars pour aider l'Ukraine à faire face aux forces russes, qui resserrent leur étau en dépit de nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou, qualifiés par le président ukrainien de «plus réalistes». Le président américain Joe Biden doit faire cette annonce après une intervention par vidéo de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès des Etats-Unis.

«Au total, le président a autorisé deux milliards de dollars en matière de sécurité depuis le début de l'administration» Biden, a précisé un responsable de la Maison Blanche. M. Zelensky doit intervenir à 13H00 GMT devant les parlementaires américains, qui pressent régulièrement le président Biden de durcir le ton face à la Russie. Le président ukrainien devrait appeler une nouvelle fois à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, une mesure soutenue par plusieurs élus du Congrès, mais que le président américain a pour l'instant écartée. «Imaginez vos villes bombardées, encerclées», avait lancé mardi M. Zelensky devant les parlementaires canadiens, en réclamant à nouveau cette zone d'exclusion aérienne.