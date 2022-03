Guerre en Ukraine : découvrez les 7 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO menacés

1154 biens sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO à travers le monde, et sept d’entre-eux se situent en Ukraine.

Les bombardements qui s’intensifient de jour en jour dans différentes villes du pays pourraient causer la disparition de ces sites. Audrey Azoulay, la directrice générale de l’UNESCO a déclaré, le jeudi 3 mars 2022, lors d’un communiqué de presse, qu’il fallait agir face à l’escalade des scènes de violence : «Il nous appartient de préserver ce patrimoine culturel comme témoin du passé, mais aussi vecteur de paix pour l’avenir, que la communauté internationale a le devoir de protéger et de sauvegarder pour les générations futures. C’est également pour protéger l’avenir que les institutions éducatives doivent être sanctuarisées».

Elle appelle à préserver et protéger le patrimoine culturel du territoire ukrainien qui témoigne de la riche histoire du pays. Voici les sept sites ukrainiens classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Saint-sophie de kiev

© Rbrechko / CC BY-SA 4.0

Le monument le plus connu de tous est la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, dont les fondations remontent au XIe siècle. Cette cathédrale a énormément de valeur pour les Ukrainiens. Elle avait été construite pour concurrencer la cathédrale Sainte-Sophie de Constantinople.

lviv - ensemble du centre historique de la ville

©Petar Milosevic / CC BY-SA 3.0

Fondée à la fin du Moyen-Age, Lviv a conservé pratiquement intacte sa topographie urbaine médiévale et garde la trace des différentes communautés qui y vivaient. La cité comporte aussi de magnifiques bâtiments baroques, selon la description de l'UNESCO.

Arc géodésique de struve

© Oleksandr Malyon / CC BY-SA 4.0

L’arc géodésique de Struve est une chaîne de repères géodésiques qui avait été réalisée par un scientifique russe Friedrich Georg Wilhem von Struve. Ce dernier souhaitait mesurer au XIXe siècle la taille de la Terre et en deviner sa forme exacte. Sur cet arc, on retrouve 265 bornes réparties sur dix pays et 34 des 265 bornes ont été inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2011. Quatre se trouvent en Ukraine.

Résidence des métropolites de bucovine et de dalmatie

©Oleksandr Malyon / CC BY-SA 4.0

La résidence des métropolites de Bucovine et de Dalmatie située dans la ville de Tchernivtsi, en haut du Mont Dominik, est un lieu symbolique pour les Ukrainiens. Cet ensemble architectural comprend un séminaire, un monastère, une église, un jardin et parc qui s’étendent sur plus de huit hectares.

Tserkvas en bois de la région des carpates

©Ільницький Віталій / CC BY-SA 3.0

En Ukraine, on peut trouver huit églises Tserkvas construites en bois de la région montagneuse des Carpates. Elles ont été construites entre le XIVe et le XIXe siècle par des communautés de confessions orthodoxe et grecque-catholique. «Les formes architecturales des tserkvas, avec leur plan en trois parties, leurs dômes pyramidaux, leurs coupoles et leurs clochers, respectent les exigences de la liturgie orientale tout en reflétant les traditions culturelles des communautés locales qui se sont développées séparément en raison du terrain montagneux», détaille le site officiel de l'UNESCO.

la cité antique de chersonèse taurique

©Russianname - Khersonese/ CC BY-SA 2.5

En Crimée, il est possible de visiter les vestiges de la cité antique de Chersonèse Taurique fondée au Ve siècle avant J-C. Dans l'arrière pays agricole, la viticulture s'est pratiquée et elle s'est développée jusqu'au XVe siècle.

les forêts primaires et anciennes de hêtres des carpates

© Alex Mozheiko / CC BY-SA 4.0

Les forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates sont reconnues par l’UNESCO en tant que patrimoine mondial. «Elles représentent un exemple exceptionnel de forêts tempérées complexes, relativement non perturbées, et illustrent une large palette de schémas et processus écologiques complets de peuplements purs et mixtes de hêtres communs dans une diversité de conditions environnementales», explique l'UNESCO.