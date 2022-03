Japon : une alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,3 dans l'est du pays

L'est du Japon a été secoué mercredi soir par un violent séisme ressenti jusqu'à Tokyo, de magnitude 7,3, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA) qui a émis une alerte au tsunami pour une grande partie de la côte nord-est.

La secousse, longuement et fortement ressentie y compris à Tokyo, a privé d'électricité plus de deux millions de foyers, dont près de 700.000 dans la capitale japonaise, selon l'opérateur Tepco.

La compagnie ferroviaire JR East, qui dessert le nord-est du Japon, a annoncé de son côté des perturbations significatives sur son réseau.

La société Tepco a précisé sur Twitter être en train de procéder à des vérifications sur ses installations, dont la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui avait été sévèrement endommagée par un gigantesque tsunami provoqué par un séisme de magnitude 9 en 2011.

At around 11:36 p.m. on March 16, a magnitude 7.3 earthquake occurred with its epicenter off the coast of Fukushima Prefecture.



We are currently confirming the impact of this earthquake on our facilities.

— TEPCO (@TEPCO_English) March 16, 2022