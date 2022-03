Pérou : au moins 15 personnes portées disparues dans un glissement de terrain (Vidéo)

Une vidéo effrayante. L'effondrement d'une colline sur un village du nord du Pérou a provoqué l'ensevelissement de plusieurs maisons, le 15 mars. Le bilan officiel provisoire fait état de 15 à 20 personnes disparues dont au moins trois enfants.

La catastrophe qui s'est produite à Retamas le 15 mars vers 8h30 (heure locale), aurait été causée par de fortes pluies qui se sont abattues récemment sur cette région minière de la province de Pataz dans la région de La Libertad, située dans le nord du Pérou.

Les images impressionnantes et glaçantes de ce glissement de terrain ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux par des habitants de ce village minier isolé, situé à 500 km de la capitale, Lima.

Elles montrent le détachement de plusieurs tonnes de terres qui se décrochent du haut de la colline et qui engloutissent sous plusieurs couches de boue et de débris, des dizaines d'habitations qui étaient construites sur son flanc en contrebas.

Un bilan provisoire qui pourrait empirer

«L'éboulis a recouvert selon les premières constatations, entre 60 et 80 maisons. Elles sont complètement enterrées», a indiqué le gouverneur de la région de Libertad, Manuel Llempen sur une radio locale.

Les sauveteurs étaient à pied d'œuvre pour venir en aide aux victimes et rechercher les disparus. Plusieurs personnes ensevelies par la boue et la roche ont été secourues par des voisins qui ont foré à travers leurs toits et leurs murs, ont rapporté les médias locaux.

«Il y a beaucoup de personnes piégées (...) à l'intérieur de leurs maisons», a ajouté Manuel Llempen.

«Nous avons estimé qu'entre quinze et vingt personnes sont toujours portées disparues», a déclaré le ministre de la Défense Jose Gavidia, lors d'une visite dans la ville sinistrée, une douzaine d'heures après l'effondrement de la colline.

Selon les autorités, il y aurait au moins trois enfants parmi les disparus. Aucun décès n'a été confirmé à l'heure actuelle mais le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures.

Le président du Pérou, Pedro Castillo a tweeté que le gouvernement fournirait son aide aux familles touchées par la catastrophe.

En raison des pluies saisonnières de l'été austral, les glissements de terrain sont fréquents dans les Andes péruviennes. En janvier dernier, l'état d'urgence avait été déclaré dans la ville de Machu Pichu, après que des inondations et un glissement de terrain ont fait d'importants dégâts et causé la mort d'une personne.