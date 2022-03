Guerre en Ukraine : Réfugiés, migrants, demandeurs d’asile… Quelles différences ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre de personnes déplacées par le conflit augmente grandement. Il faut donc faire la différence entre les grands termes évoqués : réfugiés, migrants et demandeurs d’asiles.

Demandeurs d’asile et réfugiés

Demandeurs d’asile et réfugiés sont des phases complémentaires d’un même processus. Le statut de réfugié est défini par l’article 1er A2 de la Convention de Genève de 1951. Ainsi, l’article dispose que :

«Le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.»

Ainsi, un réfugié est un demandeur d’asile dont le dossier auprès d’un pays a été accepté. La demande d’asile, et donc le statut de réfugié, peut également être demandée par une personne n’ayant pas de nationalité et qui «se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.»

Migrants

Contrairement au terme «réfugié», celui de migrant n’a pas de définition juridique précise. Il est cependant défini par les Nations unies comme : «toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer.»

Du côté de l’ONG Amnesty International, la définition du mot migrant est plus économique. Il s’agit d’une personne qui «peut être conduite à se déplacer en dehors de son pays pour différentes raisons : exercer un emploi ou le rechercher, rejoindre des membres de sa famille…»

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) opère la distinction entre les réfugiés et les migrants de la façon suivante : «Nous appelons 'réfugiés' les personnes qui fuient la guerre ou la persécution en franchissant une frontière internationale. Et nous appelons 'migrants' les personnes qui se déplacent pour des motifs qui ne sont pas inclus dans la définition légale de ce qu’est un réfugié.»