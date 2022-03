Brésil : indignations après que Jair Bolsonaro s’est fait remettre une médaille du «mérite indigéniste»

Le président brésilien Jair Bolsonaro s’est fait remettre par son ministre de la Justice la médaille «du mérité indigéniste», censée récompenser les personnes ayant œuvré pour la protection des populations autochtones. Une décoration jugée totalement «absurde» par ses opposants.

Plusieurs ministres de son gouvernement ont également été récompensés pour leur action en faveur des populations indigènes, notamment ceux de l’Agriculture et de la Défense. Cette distinction, annoncée au Journal officiel, est «une reconnaissance des services rendus par altruisme, pour le bien-être, la protection et la défense des communautés indigènes».

Cependant, le mandat de Bolsonaro a été marqué par des mesures plutôt défavorables à la préservation des communautés autochtones et de leurs territoires. Début 2020, le président d’extrême droite s’est montré favorable à un projet de loi autorisant l’exploitation minière et agricole sur les territoires réservés aux populations indigènes. C’est une disposition que demandent les sociétés minières depuis des années, mais qui met en danger à la fois les forêts et la biodiversité, mais également les populations qui y vivent.

Les associations révoltées

Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir en 2019 en promettant qu'il ne céderait «pas un centimètre de plus» aux territoires réservés aux indigènes, déjà partiellement détruits par la déforestation illégale. Avant son élection, alors qu’il était député, il avait affirmé «en 2019, nous allons annuler la démarcation de cette réserve et nous allons donner des fusils aux fermiers». Aujourd’hui, le conflit en Ukraine représente une «opportunité», selon le Jair Bolsonaro, pour faire approuver son projet de loi sur l’exploitation minière en Amazonie, en raison de la baisse des exportations russes d’engrais.

Depuis son arrivée au pouvoir, de nombreuse ONG, associations et leaders indigènes ont dénoncé le «génocide» perpétré par le président brésilien. L’Association des peuples indigènes du Brésil a jugé l’attribution de cette médaille «absurde». «Bolsonaro est un ennemi de la santé des autochtones, à tel point que pendant la pandémie de Covid-19, il a œuvré pour aggraver la crise sanitaire et humanitaire. Il a déstructuré la santé des autochtones et pour cela il a été dénoncé internationalement pour génocide», a dénoncé l’association dans un communiqué.

Un groupe de députés d'opposition, le Front Parlementaire écologiste, a pour sa part indiqué qu'il proposerait une motion pour faire annuler l'ordonnance du ministère de la Justice sur la remise de cette médaille.