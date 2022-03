DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis ont fourni 500 millions de vaccins anti-Covid au reste du monde

Depuis ce lundi, le masque n'est plus obligatoire dans tous les lieux fermés comme les magasins ou les entreprises, à l'exception des transports publics. Pourtant, le pays connaît un rebond des contaminations depuis une semaine. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

7h00

Les Etats-Unis ont fourni 500 millions de doses de vaccins au reste du monde depuis que ce remède contre le Covid-19 a vu le jour, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans une déclaration transmise à l'AFP. «Les Etats-Unis ont désormais partagé plus de 500 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 sûres et efficaces, gratuites, à plus de 110 pays et économies à travers le monde, dans le seul but de sauver des vies», a-t-il affirmé.

L'objectif total de Washington est de distribuer 1,1 milliard de doses. Le secrétaire d'Etat a ajouté que depuis le début de la pandémie il y a un peu plus de deux ans, Washington avait apporté «près de vingt milliards de dollars en aide sanitaire, humanitaire, économique et au développement à plus de 120 pays». «Nous avons aussi investi et soutenu le développement de capacités de fabrication des vaccins anti-Covid en Afrique et en Asie», a encore dit Antony Blinken, estimant que ce travail américain faisait «la différence à travers le monde».

6h00

L'Organisation mondiale de la santé a fait part mercredi de son inquiétude face à la remontée des cas de Covid dans le monde, alors même que les gens se font de moins en moins dépister.

«Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une augmentation de 8% des cas détectés, avec plus de 11 millions de cas signalés à l'OMS, et ce malgré une réduction significative des tests de dépistage dans le monde», a déclaré l'experte de l'OMS Maria Van Kerkhove, en conférence de presse.