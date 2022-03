DIRECT - Guerre en Ukraine : le maire de Marioupol dénonce un génocide

Ce jeudi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent assiégés. Suivez les dernières informations en direct.

13h20

L'Ukraine cherche à savoir jeudi si le bombardement d'un théâtre où plusieurs centaines de civils se seraient réfugiés dans la ville assiégée de Marioupol avait fait des victimes, trois semaines exactement après le début de l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui lancé un nouvel appel à l'aide aux Occidentaux, cette fois devant le Parlement allemand. "A Marioupol, l'aviation russe a sciemment lancé une bombe sur le Théâtre dramatique dans le centre ville. L'immeuble est détruit", a affirmé mercredi M. Zelensky. "Le nombre de morts n'est pas encore connu".

"Le monde doit finalement admettre que la Russie est devenue un Etat terroriste", a-t-il lancé. La mairie de ce port stratégique sur la mer d'Azov a affirmé dans la nuit de mercredi à jeudi que "plus d'un millier" de personnes se trouvaient dans le théâtre. Un député, Sergui Tarouta, a lui indiqué sur Facebook, sans citer ses sources, que des gens sortaient vivant des décombres, l'abri sous le théâtre ayant tenu. Des responsables ukrainiens ont posté une photo semblant montrer ce bâtiment de trois étages en flammes et dévasté par une explosion. C'est "une effroyable tragédie", a déclaré le maire Vadim Boïtchenko, accusant Moscou de se livrer à un "génocide" du peuple ukrainien.

12h50

«Nous faisons face à une augmentation importante du nombre de réfugiés ukrainiens qui arrivent à Paris» a fait savoir le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire ce jeudi 17 mars, expliquant que leur nombre était passé de «350 arrivées jour» au début de la crise à «un millier d'arrivées jour aujourd'hui».

Si la plupart d'entre eux arrivent à Paris depuis la Gare de l'Est et la Gare du Nord, certains réfugiés arrivent également par bus. Sans que l'on puisse connaître leur nombre précis.

L'élu a en effet souligné le «désordre dans les informations» qui rendait compliqué «d'anticiper les arrivées» et donc «très difficile» de connaître le nombre exact de réfugiés ukrainiens déjà arrivés à Paris.

12h16

Plus de 100.000 réfugiés sont venus s'ajouter en 24 heures aux trois millions de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le décompte de l'ONU publié jeudi.

L'ONU a également recensé environ deux millions de déplacés à l'intérieur du pays. La moitié des réfugiés sont des enfants.

11h58

La guerre en Ukraine risque de coûter un point à la croissance mondiale en un an si ses effets sur les marchés énergétiques et financiers s'avèrent durables, a averti jeudi l'OCDE dans un rapport, et pourrait pousser l'inflation d'environ 2,5 points supplémentaires.

"Le rôle de la Russie et de l'Ukraine dans l'économie mondiale est faible", affirme l'OCDE, chiffrant ce poids à 2% du PIB mondial, tout comme la part de ces deux États dans le commerce mondial. Or ces deux pays ont une influence "importante sur l'économie mondiale" au travers de leur poids dans de nombreuses matières premières : ils représentent 30% des exportations mondiales de blé, 20% pour le maïs, les engrais minéraux et le gaz naturel, et 11% pour le pétrole, estime l'OCDE.

10h07

La Russie a assuré jeudi avoir payé une première échéance de remboursement d'obligations, éloignant dans l'immédiat la possibilité d'un défaut de paiement, alors que ses avoirs à l'étranger sont gelés par des sanctions occidentales.

"L'ordre de paiement sur le remboursement d'intérêts d'obligations (...) d'une valeur totale de 117,2 millions de dollars (...) a été effectué", a indiqué le ministère russe des Finances dans un communiqué.

9h51

La guerre en Ukraine va nettement plomber la reprise économique allemande et diviser par deux à 2,1% la croissance attendue du PIB en 2022, a estimé jeudi l'institut économique IfW Kiel.

Les conséquences du conflit devraient amputer le PIB de "quelque 90 milliards d'euros cette année et l'année prochaine" et "retarder au deuxième semestre le retour au niveau d'avant Covid" de la première économie européenne, jugent les économistes, qui prévoyaient jusqu'ici une croissance de 4% cette année.

9h47

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté jeudi l'Allemagne à abattre le nouveau "Mur" érigé en Europe contre la liberté depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

"Cher Monsieur le chancelier (Olaf) Scholz, détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite", a lancé le dirigeant ukrainien dans un discours en vidéo diffusé devant la chambre basse du parlement allemand.

5h50

Le président américain Joe Biden a qualifié mercredi le président russe Vladimir Poutine, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine, de «criminel de guerre». Le président américain a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, soit une enveloppe «sans précédent» d'un milliard de dollars en une semaine.

«Nous aidons l'Ukraine à se doter de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et de plus longue portée», a-t-il dit. Un peu plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait interpellé directement Joe Biden pour réclamer davantage d'aide et l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays.

3h45

Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi un théâtre dans lequel se seraient réfugiées plus d'un millier de personnes dans la ville assiégée de Marioupol, le bilan humain restant à ce stade indéterminé.

«Les envahisseurs ont détruit le Théâtre dramatique. Un endroit où plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge. Nous ne pardonnerons jamais cela», a indiqué la municipalité sur la messagerie Telegram.