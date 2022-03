DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky appelle l'Allemagne à abattre le nouveau «Mur» érigé en Europe

Ce jeudi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent assiégés. Suivez les dernières informations en direct.

10h07

La Russie a assuré jeudi avoir payé une première échéance de remboursement d'obligations, éloignant dans l'immédiat la possibilité d'un défaut de paiement, alors que ses avoirs à l'étranger sont gelés par des sanctions occidentales.

"L'ordre de paiement sur le remboursement d'intérêts d'obligations (...) d'une valeur totale de 117,2 millions de dollars (...) a été effectué", a indiqué le ministère russe des Finances dans un communiqué.

9h51

La guerre en Ukraine va nettement plomber la reprise économique allemande et diviser par deux à 2,1% la croissance attendue du PIB en 2022, a estimé jeudi l'institut économique IfW Kiel.

Les conséquences du conflit devraient amputer le PIB de "quelque 90 milliards d'euros cette année et l'année prochaine" et "retarder au deuxième semestre le retour au niveau d'avant Covid" de la première économie européenne, jugent les économistes, qui prévoyaient jusqu'ici une croissance de 4% cette année.

9h47

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté jeudi l'Allemagne à abattre le nouveau "Mur" érigé en Europe contre la liberté depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

"Cher Monsieur le chancelier (Olaf) Scholz, détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite", a lancé le dirigeant ukrainien dans un discours en vidéo diffusé devant la chambre basse du parlement allemand.

5h50

Le président américain Joe Biden a qualifié mercredi le président russe Vladimir Poutine, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine, de «criminel de guerre». Le président américain a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, soit une enveloppe «sans précédent» d'un milliard de dollars en une semaine.

«Nous aidons l'Ukraine à se doter de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et de plus longue portée», a-t-il dit. Un peu plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait interpellé directement Joe Biden pour réclamer davantage d'aide et l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays.

3h45

Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi un théâtre dans lequel se seraient réfugiées plus d'un millier de personnes dans la ville assiégée de Marioupol, le bilan humain restant à ce stade indéterminé.

«Les envahisseurs ont détruit le Théâtre dramatique. Un endroit où plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge. Nous ne pardonnerons jamais cela», a indiqué la municipalité sur la messagerie Telegram.