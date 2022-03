Guerre en Ukraine : Arnold Schwarzenegger appelle les soldats russes à déposer les armes

Arnold Schwarzenegger a pris la parole pour appeler les soldats russes à cesser la guerre et ouvrir les yeux face à la «désinformation» propagée par le Kremlin.

Dans une longue vidéo de près de dix minutes, partagée sur les réseaux sociaux, Arnold Schwarzenegger exhorte les soldats russes à stopper ce conflit. «J’envoie ce message pour interpeller mes chers amis russes et les soldats», lance ainsi l’acteur américain, qui rappelle ses liens profonds avec le peuple russe. Évoquant celui qui fut son premier héros - le champion du monde d’haltérophilie Yuri Petrovich Vlasov - dont il avait accroché une photographie à l’adolescence dans sa chambre contre l’avis de son père, Arnold Schwarzenegger a d’abord rappelé son amour profond du peuple russe. Énumérant ses souvenirs avec Yuri Petrovich Vlasov, qu’il a rencontré lorsqu’il avait 14 ans et dont il se souvient de la gentillesse, puis ceux de son père, ancien soldat de l’armée nazi qui, comme il le rappelle a participé à l’assaut de Leningrad dont il est sorti blessé puis rongé par la culpabilité, il a appelé à la paix et entend faire connaître la vérité au peuple russe.

«Personne n’aime entendre des critiques sur son gouvernement. Je comprends ça, mais en tant que vieil ami, j’espère que vous entendrez ce que j’ai à dire», explique-t-il avant de lancer : «L’Ukraine n’a pas commencé cette guerre, ni les nationalistes, ni les nazis. Ceux qui sont au pouvoir au Kremlin ont commencé cette guerre, ce n’est pas la guerre du peuple russe. Non». Et de poursuivre, rappelant que «ce que vous devez savoir c’est que 141 pays des Nations Unis ont estimé par vote que la Russie était l’agresseur et ils ont appelé à l’évacuation des troupes. Seuls quatre pays ont voté pour la Russie. C’est un fait, le monde s’oppose à la Russie».

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

Revenant sur les dommages causés par la guerre en Ukraine et les bombardements et évoquant les trois millions de réfugiés, des femmes des enfants obligés de fuir, il insiste : «c’est une crise humanitaire». «A cause de sa brutalité, la Russie est maintenant isolée des autres nations», explique-il, soulignant que les soldats et le peuple russe en payent déjà les conséquences. «J’ai le regret de vous dire que des milliers de soldats russes ont été tués. Ils sont pris en étau entre l’Ukraine qui se bat pour sa terre et les dirigeants russes qui luttent pour la conquête».

«à Chaque balle que vous tirez, vous tuez un frère ou une sœur»

Il appelle ensuite le peuple russe à ne pas se laisser avoir par la propagande. «Le gouvernement russe a menti, non seulement à sa population mais aussi à ses soldats. Quand je vois des enfants sortir des ruines, j’ai l’impression de voir un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, pas les actualités de la journée», s’émeut-il.

Evoquant à nouveau son père, il lance : «aux soldats russes qui écoutent ce podcast, je ne veux pas que vous soyez brisés comme mon père. Ce n’est pas la guerre de la Russie, pour laquelle vos grands-parents et arrières grands-parents se sont battus. C’est une guerre illégale. Vos vies, vos corps, votre futur sont en train d’être sacrifiés pour une guerre que le monde entier condamne». Et d’insister : «11 millions de Russes ont des connexions familiales en Ukraine. Chaque balle que vous tirez, vous tuez un frère ou une sœur. Chaque bombe qui s’abat, ne tombe pas sur un ennemi mais sur une école ou un hôpital ou une maison, donc j’exhorte les Russes et les soldats à comprendre la propagande et la désinformation à laquelle ils sont soumis».

S’adressant enfin aux dirigeants du Kremlin, il lance : «Laissez-moi vous poser une question : pourquoi sacrifiez-vous ces jeunes hommes pour votre propre ambition». Et de conclure en interpellant directement Vladimir Poutine : «Vous avez commencé cette guerre, vous dirigez cette guerre, vous pouvez stopper cette guerre».