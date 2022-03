Guerre en Ukraine : des influenceuses russes désespérées par le blocage d'Instagram

Au grand dam des influenceuses et influenceurs russes, le réseau social Instagram est inaccessible sans VPN depuis lundi en Russie. Moscou accuse la filiale de Meta de propager des appels à violence contre sa population en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

«J’en suis encore au stade de la colère, a partagé avec ses abonnés Karina Nigay, suivie par 3 millions de comptes. Celui de l’acceptation est encore loin». Une vidéo de la jeune femme s’indignant de cette situation et en larmes est devenue virale sur Internet.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working





She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr

