Leonardo DiCaprio a fait des dons en faveur de l’Ukraine, mais pas à hauteur de 10 millions de dollars

Souvent cité ces derniers jours comme faisant partie des personnalités à avoir apporté leur soutien à l'Ukraine, Leonardo DiCaprio aurait bien fait des dons à des organisations humanitaires en faveur du pays.

Mais le montant serait inférieur à celui relayé depuis plusieurs jours par différents médias, lesquels annonçaient la somme de 10 millions de dollars (soit l’équivalent de 9 millions d’euros environ).

Les informations qui ont circulé en ligne selon lesquelles la star aurait fait ce don colossal à une organisation au profit de l'Ukraine, indiquaient aussi que le pays, actuellement envahi par les forces armées de Vladimir Poutine, était celui de sa grand-mère. Or un proche de l’acteur a confié à CNN que ni le montant du don, ni l’origine ukrainienne de sa grand-mère, n'étaient exacts.

There is an internationally viral story, repeated by lots of news sites, that Leonardo DiCaprio made a $10 million donation to Ukraine in part because his grandma is from there.





DiCaprio didn't donate $10 million and has no family member from Ukraine, a source close to him says.

— Daniel Dale (@ddale8) March 10, 2022