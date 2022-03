DIRECT - Coronavirus : la Haute autorité de santé favorable à une 4e dose pour les plus de 65 ans à risques

Depuis ce lundi, le masque n'est plus obligatoire dans tous les lieux fermés comme les magasins ou les entreprises, à l'exception des transports publics. Pourtant, le pays connaît un rebond des contaminations depuis une semaine. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

17h48

La quatrième dose de vaccin anti-Covid doit être proposée aux personnes de plus de 65 ans les "plus à risque", ont estimé les autorités sanitaires françaises, se distinguant du gouvernement qui l'a ouverte à tous les plus de 80 ans.

La Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée dans un communiqué pour "une seconde dose de rappel pour les personnes de plus de 65 ans les plus à risque de forme sévère de la maladie et qui le souhaitent". L'idée d'une seconde dose de rappel, généralement qualifiée de "quatrième dose", est évoquée depuis plusieurs mois, face à l'essor du variant Omicron qui est particulièrement contagieux et résiste en partie aux vaccins existants.

16h22

Un influent opposant aux mesures anti-Covid-19 aux Pays-Bas suspecté d'avoir incité à commettre des infractions pénales restera au moins deux semaines supplémentaires derrière les verrous, a indiqué le parquet.

09h15

La Thaïlande va dispenser les voyageurs internationaux de présenter un test Covid-19 négatif avant de monter dans un avion à destination du pays, a annoncé le gouvernement.

6h13

La nation insulaire des Samoa, dans le Pacifique, a fermé ses frontières vendredi et se prépare à un confinement national après la détection d'un premier cas de transmission locale de coronavirus.

«Toutes les écoles resteront fermées, (...) tout comme les églises et les autres services, à l'exception des services essentiels», a déclaré la Première ministre Fiame Naomi Mata'afa dans un discours à la nation jeudi soir, ajoutant que les rassemblements publics seront également interdits. Une femme de 29 ans a été testée positive au Covid-19 jeudi sur l'île principale d'Upolu alors qu'elle se préparait à se rendre aux Fidji, selon la Première ministre.

Mme Naomi Mata'afa a émis un ordre de confinement national pour quatre jours pendant que les déplacements et les contacts de la personne positive seront tracés. Le gouvernement a également suspendu en urgence tous les voyages internationaux par voie aérienne et maritime.

3h08

Moderna a annoncé jeudi avoir demandé à l'agence américaine des médicaments (FDA) d'autoriser une dose de rappel supplémentaire de leur vaccin contre le Covid-19 pour tous les adultes.

La requête déposée concerne «les adultes de 18 ans ou plus qui ont reçu une première dose de rappel», a indiqué l'entreprise dans un communiqué. L'annonce intervient quelques jours après celle de Pfizer et BioNTech, qui ont déclaré mardi avoir demandé l'autorisation d'une deuxième dose de rappel, mais uniquement chez les personnes de 65 ans et plus.

Moderna a choisi d'inclure tous les adultes de plus de 18 ans pour "offrir de la flexibilité" aux autorités sanitaires qui devront déterminer «l'utilisation appropriée» de cette dose, par exemple pour les personnes âgées ou ayant des comorbidités, a précisé l'entreprise.