Guerre en Ukraine : Pourquoi la lettre Z est-elle mise en avant derrière Vladimir Poutine lors de son discours dans un stade de Moscou ?

Lors d’un concert patriotique donné dans un stade de Moscou pour célébrer le 8e anniversaire de l'annexion russe de la Crimée, ce vendredi 18 mars, la lettre «Z» a été mise bien en évidence sur des slogans figurant derrière les différents intervenants parmi lesquels le président russe Vladimir Poutine. Mais à quoi se réfère-t-elle ?

Lors de sa prise de parole, Vladimir Poutine a loué l'héroïsme des soldats russes engagés en Ukraine. Derrière lui, on pouvait lire sur différentes banderoles «Pour le monde sans nazisme» et «Pour la Russie», des phrases accompagnées donc de ce fameux signe «Z».

Ce signe, ou cette lettre, avait déjà retenu l'attention aux premiers jours de l'invasion russe en Ukraine, lancée le 24 février dernier, sur des véhicules militaires et des chars russes, suscitant l'interrogation.

Officiellement, aucune explication n'a été donnée par les autorités russes concernant l'utilisation de ce symbole. Un emploi d'autant plus intriguant que la lettre «Z», qui appartient à l'alphabet latin, n'existe pas dans l'alphabet russe.

Ce faisant, plusieurs observateurs internationaux ont émis différentes hypothèses pour expliquer la présence de cette lettre de l'alphabet latin sur les chars et autres engins motorisés de l'armée russe, et à présent sur des slogans.

une identification facile et rapide sur le terrain

D'un point de vue strictement militaire, une source de l'armée ukrainienne, basée à Kiev, avait indiqué en février dernier, au tabloïd britannique The Sun que l'utilisation de ce symbole permettait de distinguer les véhicules de l'armée russe de ceux de l'Ukraine, surtout en cas de frappes aériennes.

«Il est vital que toute force d'attaque puisse être distinguée et reconnue, en particulier depuis les airs où les forces russes auront un contrôle total. Les Ukrainiens ont des chars et des véhicules très similaires. Les Russes voudront réduire le risque d'un tir ami», avait précisé à The Sun, cette source militaire à Kiev.

[Un blindé russe stationne dans une rue d'Armyansk, en Crimée, le 25 février © AFP]

L'utilisation et l'ajout de symboles facilement identifiables ont déjà fait leurs preuves par le passé, notamment lors de la première guerre du Golfe où la figure du chevron renversé avait été employée pour marquer les véhicules des armées américaines et britanniques mobilisés dans leurs tactiques d'attaques pour libérer le Koweït.

Une autre explication avait été donnée par The Sun en citant le spécialiste américain de la politique de défense russe, Rob Lee. Celui-ci a indiqué dans un tweet que ce signe « Z » correspondait sans doute à une zone à occuper pour un contingent donné. Une dizaine d'autres marques et de lettres dessinées sur la carrosserie des véhicules de l'armée de Russie ont été également vues et identifiées ce qui pourrait corroborer cette hypothèse.

Observed Russian vehicle markings corresponded to rough incursion areas. I'm sure this is not comprehensive and I am not claiming this is accurate but this is what I've seen so far. #Ukraine #Russia #Z #V #O pic.twitter.com/xAO1pwnvtP — Paul Mauser (@PaulMauser1898) February 26, 2022

Cité par Sky News, l'ancien directeur du think tank britannique spécialisé dans la défense RUSI et professeur Michael Clarke, a estimé que ces symboles servaient à indiquer dans quelles zones de l'Ukraine se dirigeaient les blindés et autres véhicules motorisés russes.

«Souvent, ces symboles sont basés sur la localisation et indiquent l'objectif géographique de chaque unité. S'ils ne servaient qu'à distinguer quels sont les véhicules russes des autres, l'utilisation d'un seul symbole suffirait. Le fait qu'ils soient différents, démontre donc qu'ils sont comme des panneaux indiquant les directions prises par les différentes unités combattantes sur le terrain.», a déclaré Michael Clarke.

Enfin, d'autres hypothèses ont été avancées comme celles un peu courte qui voudrait que l'emploi du «Z» aurait quelque chose à voir avec le nom du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

A l'heure actuelle, la signification précise de la lettre « Z » n'est pas établie formellement et les services de renseignements notamment américains font tout leur possible pour la déchiffrer.