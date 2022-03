La guerre en Ukraine pourrait être terminée en mai, selon un conseiller de Volodymyr Zelensky

Ce mercredi 15 mars, dans une vidéo publiée sur plusieurs médias ukrainiens, Oleksi Arestovitch, un conseiller du président ukrainien, a déclaré que la guerre en Ukraine pourrait être terminée dès le début du mois de mai.

Selon lui, c’est à ce moment précis que la Russie manquera de ressources pour poursuivre son attaque sur le sol ukrainien. D'après ses informations, même si un accord de paix était trouvé, quelques combats tactiques pourraient continuer pendant un an, bien que l’Ukraine insiste pour un retrait complet des forces russes de son territoire.

«Je pense que dès le mois de mai, le début du mois de mai, nous devrions parvenir à un accord de paix, peut-être beaucoup plus tôt, nous verrons», a développé Oleksi Arestovitch.

Ce vendredi 18 mars, les combats s’intensifient dans plusieurs villes d’Ukraine et plus particulièrement à Lviv et à Marioupol. Dans le même temps, le président russe, Vladimir Poutine, a accusé l’Ukraine de faire «traîner les pourparlers».