Covid-19 : les contaminations toujours en hausse, sans augmenter la pression hospitalière

Le nombre moyen de cas positifs au Covid-19, calculé sur une semaine, continue sa progression sans augmenter la pression hospitalière, selon les chiffres publiés samedi par les autorités sanitaires.

Le nombre de nouveaux cas recensés est de 98.104. La moyenne quotidienne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, est en hausse : elle s'établit à 86.022 contre 82.356 vendredi et 63.103 il y a une semaine.

Dans le même temps, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 a continué à décroître, avec 20.440 patients concernés samedi contre 20.579 vendredi et 20.860 une semaine plus tôt.

Les hôpitaux ont accueilli 620 nouveaux malades du Covid samedi contre 1.182 vendredi.

La pression s'allège également un peu dans les services de réanimation, qui comptent 1.644 malades samedi, contre 1.674 vendredi, et 1.857 samedi dernier.

Ce samedi, la Commission nationale de la Santé a annoncé que la Chine a enregistré ses deux premiers morts du coronavirus depuis plus d'un an, alors que le pays subit sa plus grande recrudescence de cas depuis le début de la pandémie, en 2020.

Ces décès, intervenus dans la province de Jilin au nord-est du pays, sont les premiers depuis le 26 janvier 2021 en Chine continentale - hors Hong Kong et Macao - et porte le bilan de la pandémie en Chine continentale à 4.638 morts.

Les autorités ont enregistré samedi 4.051 nouvelles infections à travers le pays et 4.365 la veille.

Le pays, où les premiers cas de coronavirus sont apparus fin 2019, a ensuite gardé l'épidémie sous contrôle grâce à un contrôle strict des frontières, de longues quarantaines et des confinements ciblés. Mais le variant Omicron, hautement contagieux, est venu menacer cette stratégie, obligeant les autorités à confiner des villes comme le centre technologique Shenzhen et ses 17,5 millions d'habitants dans le sud de la Chine.

La deuxième économie du monde, qui enregistrait moins de 100 cas par jour il y a encore trois semaines, annonce plus d'un millier de nouvelles infections quotidiennes depuis une semaine.