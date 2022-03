DIRECT - Guerre en Ukraine : le bombardement d'un site militaire à Mykolaïv fait des dizaines de morts

Au 24e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une série d'explosions ont été entendues à Lviv, à l'ouest du pays. Les forces russes ont affirmé vendredi avoir pénétré dans Marioupol après plusieurs jours de siège. Suivez les dernières informations en direct.

13h08

Le bombardement russe d'une caserne militaire à Mykolaïv a fait, selon des témoins, des dizaines de morts.

11h12

Une caserne militaire a été totalement dévastée par une frappe russe dans le sud de l'Ukraine, à Mykolaïv, laissant craindre un lourd bilan, l'AFP ayant de son côté vu samedi trois morts. Le site qui se trouve dans le nord de cette ville a été complètement dévasté après avoir été frappé par six roquettes vendredi matin. Aucune information sur le bilan n'a été publiée par les autorités ukrainiennes.

Les Russes "ont lâchement effectué des frappes de missiles contre des soldats qui dormaient. Une opération de secours se poursuit toujours", s'est borné à déclarer samedi matin le gouverneur régional de Mykolaïv Vitaly Kim dans une vidéo publiée sur Facebook.

Il a précisé attendre des informations sur les pertes des forces armées ukrainiennes.

09h42

Quatre personnes à bord d'un avion militaire américain qui s'est écrasé en Norvège, où il participait à un exercice de l'Otan, sont mortes, ont annoncé samedi les forces armées norvégiennes.

"La police de Nordland confirme samedi matin que les quatre personnes qui se trouvaient à bord de l'avion sont décédées. A la connaissance de la police, les quatre sont de nationalité américaine. Il n'y avait pas plus de quatre personnes à bord", a écrit la Défense norvégienne dans un communiqué.

08h31

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques "Kinjal" pour détruire un entrepôt souterrain d'armements dans l'ouest de l'Ukraine. Ce type de missiles, très manœuvrable, défie tous les système de défense anti-aérienne, selon Moscou.

Son utilisation est une première dans le conflit en Ukraine, selon l'agence d'Etat Ria Novosti.

07h30

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé samedi qu'il était temps pour Moscou d'accepter de se "réunir" pour "discuter" sérieusement de paix afin d'éviter à la Russie des conséquences "sur plusieurs générations", tandis que les forces russes ont affirmé avoir pénétré dans Marioupol après plusieurs jours de siège.

"Des négociations portant sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine sont la seule chance pour la Russie de minimiser les dégâts causés par ses propres erreurs", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook, filmée de nuit dans une rue déserte.

Plusieurs rounds de tractations entre Kiev et Moscou se sont déroulés en présentiel et par visioconférence depuis l'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février. Le quatrième s'est ouvert lundi au niveau de délégations négociant à distance. Le chef de la délégation russe a évoqué vendredi soir un "rapprochement" des positions sur la question d'un statut neutre de l'Ukraine --à l'instar de la Suède et de l'Autriche-- et des progrès concernant la démilitarisation du pays. Il a toutefois relevé des "nuances" à propos des "garanties de sécurité" réclamées par l'Ukraine.