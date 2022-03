Exfiltrations, exercices d'évacuation... des mouvements d'avions depuis Moscou qui interrogent

L’espace aérien russe connaît ces derniers jours une activité agitée. Et pour cause, depuis jeudi 17 mars, plusieurs dizaines d’avions ont décollé depuis Moscou en direction de l’Est, avant de revenir immédiatement vers la capitale russe, suscitant curiosité et interrogation.

Ces avions seraient des appareils des forces armées russes, mais aussi des jets privés, d’après les informations relayées par le Huffington Post.

Ces vols pourraient ainsi s’agir d’exercices d’évacuation, d’exfiltrations de hauts dignitaires russes ou encore d’un message du Kremlin vers une forme «d’escalade déclaratoire», selon DSI, magazine spécialisé en questions géostratégiques et militaires.

Pour d’autres spécialistes, la fréquence des vols n’aurait en revanche rien d’étonnant, pas plus que la direction des avions vers l’Est. Cette destination s’expliquerait en effet par la fermeture de l’espace aérien européen, interdit aux appareils russes.

Des hypothèses en pagaille donc mais les véritables raisons de ces voyages demeurent néanmoins toujours obscures.

Pour l’heure, les combats se poursuivent en Ukraine et ces mouvements d'avions surviennent alors que Vladimir Poutine a dénoncé les «traitres nationaux» et évoqué «une purification nécessaire de la société.

De son côté, le président Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de son pays pour faire cesser les bombardements des avions russes sur les villes ukrainiennes.