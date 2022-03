Google accusé de discrimination raciale à grande échelle par une ancienne employée noire

Une ex-employée a porté plainte contre Google, vendredi 18 mars dernier. Elle accuse le géant technologique de discrimination raciale, estimant notamment avoir été sous-payée et éloignée de certaines promotions en raison de sa couleur de peau.

April Curley avait été embauchée par Google en 2014 pour développer les programmes de recrutement des étudiants noirs américains. Elle affirme cependant avoir été marginalisée et discriminée par son ancien employeur, qui se serait servi d'elle comme d'un «coup marketing».

Dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de San Jose (Californie), ses avocats affirment que Google «est impliqué dans des pratiques récurrentes de discrimination raciale contre ses employés noirs et afro-américains».

April Curley aurait été victime des stéréotypes habituellement associés aux femmes noires aux États-Unis (le cliché de l'«angry black woman», c'est-à-dire la «femme noire agressive»).

L'une de ses supérieures, blanche, l'aurait ainsi décrite comme «intimidante», «hostile» et «colérique». Elle aurait également refusé de lui accorder des augmentations de salaire ou des promotions.

I'm finna tell yall why @Google fired me- their MOST successful diversity recruiter in the history of their company- with the receipts to support that statement.

— Real Abril (@RealAbril) December 21, 2020