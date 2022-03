Guerre en Ukraine : la fillette qui avait chanté «La Reine des neiges» dans un bunker a repris l'hymne ukrainien devant un stade plein

Samedi soir se déroulait un concert de charité baptisé «Together with Ukraine» (ensemble pour l’Ukraine) dans la région de Łódź (Mazovie), en Pologne. C’est à cette occasion qu’Amelia Anisovych a interprété l'hymne national ukrainien devant un stade plein.

Vêtue du costume traditionnelle ukrainien, la petite fille a pris le micro. Aux côtés d’artistes comme Marcin Wyrostek, Dagadana, Igo, Jerry Heil ou encore Daria Zawialow, Amelia a elle aussi chanté et proposé sa version de l’hymne ukrainien, au stade Atlas qui accueillait à cette occasion des milliers de personnes. Elle y a même ajouté une petite touche personnelle puisque l’on peut l’entendre déclamer «la gloire et la liberté de l’Ukraine ne sont pas encore mortes».

Cette fillette, âgée de 7 ans, avait déjà ému la toile le 4 mars dernier, avec une vidéo devenue virale dans laquelle elle reprenait la chanson «Let it go» («Libérée, Délivrée») extraite du fameux dessin animé «La Reine des neiges». Filmée dans un bunker à Kiev, elle avait alors véhiculé une émotion forte et très symbolique.

Amelia Anisovych est en Pologne depuis le 9 mars, après avoir fui l’Ukraine avec sa grand-mère et ses frères et sœurs. Sa mère Lilia et son père Roman sont restés à Kiev.