Survivant des camps de concentration, il meurt sous les bombes russes

Boris Romantschenko, survivant de plusieurs camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale, aurait été tué à l’âge de 96 ans, victime d’un bombardement russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv.

L’information a été annoncée sur Twitter par la Fondation des monuments commémoratifs de Buchenwald et Mittelbau-Dora. Selon sa petite-fille, l’homme vivait dans «un immeuble de plusieurs étages qui a été touché par un projectile».

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu

