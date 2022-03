DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky invite le pape à devenir médiateur entre Kiev et Moscou

Alors que la Russie intensifie son offensive, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est déclaré prêt à tout discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine s'il accepte de négocier directement avec lui, y compris de la Crimée et du Donbass. Suivez les dernières informations en direct.

16h04

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité mardi le pape François à jouer le rôle de médiateur dans les négociations entre Kiev et Moscou, qui a lancé fin février une guerre contre l'Ukraine.

"On apprécierait le rôle médiateur du Saint-Siège pour mettre fin à la souffrance humaine" en Ukraine, a écrit M. Zelensky sur Twitter à l'issue d'un entretien téléphonique avec le pape, alors que le Kremlin a jugé peu avant que les pourparlers en cours avec Kiev n'étaient pas assez "substantiels".

Le président ukrainien a encore déclaré avoir informé "Sa Sainteté de la situation humanitaire difficile et du blocage des couloirs humanitaires par les troupes russes", tout en le remerciant pour ses "prières pour l'Ukraine et la paix".

12h06

Les dirigeants des pays de l'Union européenne envisagent la constitution d'un "fonds fiduciaire" pour soutenir l'Ukraine et aider à la reconstruction du pays après la guerre déclenchée par la Russie, selon un projet de document consulté par l'AFP.

11h54

La ville d'Avdiivka, tout proche de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, a été la cible d'une attaque russe dans la soirée de lundi, faisant au moins cinq morts et 19 blessés, a indiqué Lioudmila Denissova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien.

"Cinq civils ont été tués et 19 blessés", a déclaré cette responsable ukrainienne sur sa chaîne Telegram, indiquant qu'Avdiivka avait été "la cible de tirs d'artilleries et de bombardements aériens (russes), détruisant complètement le village".

11h53

Au 27ème jour du conflit en Ukraine, les autorités ont annoncé un nouvel effort pour tenter d'évacuer les civils coincés dans Marioupol, grande ville portuaire du Sud ravagée par les bombardements russes, tandis que les habitants de Kiev, sous couvre-feu, se terraient chez eux.

11h19

Le Kremlin juge que les pourparlers en cours avec Kiev n'étaient pas assez "substantiels", le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'étant dit prêt de son côté à des "compromis" qu'il veut soumettre par référendum.

"Un certain processus (de négociations) a lieu, mais nous souhaiterions qu'il soit plus énergique, plus substantiel", a dit à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe.

11h06

Le Conseil de Paris a accordé à l'unanimité la citoyenneté d'honneur à Kiev, ville "vibrante et éprise de liberté", selon la maire PS Anne Hidalgo, dont la moitié des 3,5 millions d'habitants ont déjà fui les bombardements de l'armée russe.

Guerre en Ukraine : Paris vient d’attribuer la citoyenneté d’honneur à la ville de Kiev https://t.co/dayX91jzwQ — CNEWS (@CNEWS) March 22, 2022

05h29

Le président américain Joe Biden a assuré qu'il était "clair" que la Russie envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine, avertissant qu'une telle décision entraînerait une réponse occidentale "sévère".

"Il est dos au mur", a expliqué M. Biden à propos du président russe Vladimir Poutine, soulignant que Moscou a récemment accusé les Etats-Unis de détenir des armes chimiques et biologiques en Europe. "C'est simplement faux. Je vous le garantis", a-t-il insisté lors d'une réunion avec des dirigeants d'entreprises américains à Washington.

03h46

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un "compromis" sur le Donbass et la Crimée pour "arrêter la guerre". Tout compromis au sujet de ces territoires devra toutefois être ratifié par les Ukrainiens par référendum, et être accompagné de garanties de sécurité pour son pays, a-t-il cependant averti.

Et il a également prévenu que l'Ukraine sera "détruite" avant de se rendre. "Au cours de la toute première rencontre avec le président de la Russie, je suis prêt à soulever ces questions, elles sont pertinentes, elles sont importantes pour nous, au sujet des territoires occupés", a déclaré M. Zelensky dans une interview à Suspilne, un média public régional ukrainien.

02h53

Un yacht appartenant au milliardaire russe Roman Abramovitch a accosté dans le sud-ouest de la Turquie, pays qui n'applique pas les sanctions occidentales contre les oligarques russes, dont le propriétaire du club de Chelsea.

00h00

La France a acheminé lundi 55 tonnes de matériel médical, informatique, de lait pour enfants ainsi que des groupes électrogènes vers l'Ukraine via la Pologne, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. Cette aide d'urgence, d'une valeur de 2,4 millions d'euros, a été envoyée par avion cargo A330 depuis Paris vers Varsovie, a précisé le ministère dans un communiqué.