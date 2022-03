Guerre en Ukraine : qu'est ce que l'Aerorozvidka, l’unité de drones qui écrase les forces russes ?

Alors que la Russie continue d’envahir l’Ukraine, Aerorozvidka, une unité de reconnaissance aérienne spécialisée au sein de l’armée ukrainienne, agirait en toute confidentialité dans le but de repousser les forces d’invasion russes.

Une enquête menée par le journal britannique The Times, parue le 18 mars dernier, a permis de lever le voile sur cette organisation secrète et d'en apprendre un peu plus sur son fonctionnement. Yaroslav Honchar, le commandant de l’unité basé à Kiev, y explique notamment leur technique d'attaque.

Ainsi, lorsque les militaires russes s'arrêtent pendant la nuit pour se reposer, ils placent généralement leurs chars au milieu d'habitations, dans des villages, là où l’artillerie conventionnelle ne peut pas les atteindre. C’est à ce moment-là qu’Aerorozvidka envoie ses drones d’élite modifiés et munis de caméras thermiques, pilotés par des dizaines d’escadrons.

Il y a quelques jours, l’unité aérienne avait déjà détruit des dizaines de «cibles prioritaires» comme des chars, des camions de commandement et d’autres véhicules lors de raids nocturne, indique le journal.

Si aujourd’hui, Aerorozvika effectuerait plus de 300 missions par jour, l’unité n'en est pourtant pas à son coup d'essai. Créée en 2014 par des civils passionnés d’aéromodélisation et par des ingénieurs à la suite de la guerre dans l'est de l'Ukraine, elle a rejoint ensuite les forces armées ukrainiennes notamment grâce à des financements issus d'un site de crowdfunding (financement participatif).

Dernièrement, c'est à la suite d'un tweet du vice-premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, à l’attention de l'homme d'affaires Elon Musk, que les opérations militaires ont encore pris une autre tournure. Comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant lui, le vice-premier ministre du pays demandait en effet au milliardaire de donner accès à l'Ukraine à son système de satellites Starlink.

La requête a été acceptée immédiatement, et c'est sur ce même réseau social que Myklailo Fedorov n'a pas manqué de montrer sa gratitude à l'homme d'affaires.

A new batch of Starlink stations! While Russia is blocking access to the Internet, Ukraine is becoming more open to the entire world. Ukraine is the truth. The truth always wins. Thank you, @elonmusk, the Government of Poland, and Orlen. pic.twitter.com/TP0kpn3rPS

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 18, 2022