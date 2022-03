DIRECT - Guerre en Ukraine : Joe Biden en Europe pour montrer l'unité des Occidentaux contre la Russie

Près d'un mois après le début de l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est s'adressé aux parlementaires français en visionconférence. Suivez les dernières informations en direct.

23h07

L'armée russe a reculé de plus 30 km à l'est de Kiev depuis 24 heures et a commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine, a indiqué mercredi un haut responsable du Pentagone.

"Les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes à 55 km à l'est et au nord-est de Kiev", a déclaré à la presse ce haut responsable ayant requis l'anonymat, alors que le Pentagone estimait encore mardi que les forces russes se trouvaient à 15 à 20 km du centre de la capitale.

"Nous commençons à constater qu'ils se retranchent et qu'ils établissent des positions défensives", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas qu'ils n'avancent pas, c'est qu'ils ne tentent pas d'avancer. Ils prennent des positions défensives."

21h40

L'avion Air Force One transportant Joe Biden s'est posé à Bruxelles peu après 21H00 locale mercredi (20H00 GMT), selon les images diffusées par la chaîne CNN.

Il doit participer jeudi à trois rendez-vous internationaux majeurs (Otan, G7, Union européenne) puis se rendre en Pologne vendredi et samedi.

21h31

Le constructeur automobile français Renault a annoncé mercredi soir suspendre "à partir de ce jour" les "activités de l'usine Renault de Moscou" et évaluer "les options possibles concernant sa participation" dans sa filiale russe AvtoVAZ.

"En conséquence, Renault Group est contraint de revoir ses perspectives financières pour l’année 2022 avec une marge opérationnelle du Groupe de l'ordre 3%", contre plus de 4% précédemment, a annoncé le groupe dans un communiqué publié après des appels à un boycott mondial de la marque lancés par la diplomatie ukrainienne. AvtoVAZ, détenue à 69% par Renault, est leader du marché russe avec sa marque Lada.

20h33

Une journaliste russe a été tuée mercredi dans un bombardement sur Kiev, a annoncé dans la soirée le média en ligne pour lequel elle travaillait, The Insider.

Oksana Baulina a été tuée par une roquette pendant qu'elle était en train de filmer les dommages causés par une précédente frappe sur un centre commercial de l'arrondissement de Podil, dans le nord-ouest de la capitale ukrainienne, selon un communiqué de son journal.

19h51

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a appelé mercredi à un "boycott" mondial du constructeur automobile français Renault en raison de "son refus de quitter la Russie", à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.

M. Kouleba accuse dans un tweet Renault, dont la Russie est le deuxième marché et où il est présent via la compagnie AvtoVAZ, de "soutenir une guerre brutale d'agression". Il appelle en conséquence "les clients et les entreprises à travers le monde à boycotter le groupe Renault".

19h24

Adeo, la holding de Leroy Merlin à qui le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi, parmi d'autres entreprises, de quitter la Russie, a répondu qu'une fermeture serait considérée comme une "faillite préméditée", "ouvrant la voie à une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie".

Dans une déclaration à l'AFP, Adeo assure en revanche avoir "décidé au début du conflit de suspendre les nouveaux investissements" en Russie, où le groupe déclare compter 45.000 collaborateurs pour une grosse centaine de magasins.

19h17

Le gouvernement américain "a établi que les membres des forces russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine", a affirmé mercredi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Les Etats-Unis se basent sur "un examen minutieux des informations disponibles issues de sources publiques et du renseignement", a indiqué dans un communiqué M. Blinken, précisant que des tribunaux devraient déterminer les responsabilités juridiques.

19h11

Les Etats-Unis vont annoncer jeudi "un ensemble de sanctions qui concernent à la fois des personnalités politiques" et "des oligarques", a annoncé mardi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Il a par ailleurs dit, lors d'un échange avec la presse à bord d'Air Force One, que les pays du G7 allaient lancer une "initiative" pour assurer que la Russie ne puisse pas contourner les sanctions qui lui ont déjà été imposées suite à l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

18h27

L'Allemagne a critiqué mercredi une "rupture de contrat" après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine que Moscou n'accepterait plus de paiements en dollars ou en euros en échange de ses livraisons de gaz à l'Union européenne.

Cette exigence "constitue une rupture de contrat", a déclaré le ministre de l’Économie Robert Habeck lors d'une conférence de presse à Berlin. "Nous allons maintenant discuter avec nos partenaires européens de la manière de répondre à cette demande", a-t-il ajouté.

17h31

Vladimir Poutine a annoncé mercredi que la Russie n'accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'UE, donnant une semaine aux autorités russes pour élaborer le nouveau système en roubles.

"J'ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises", a dit le président russe, expliquant qu'il s'agissait d'une réaction au gel des actifs de la Russie en Occident à cause de son offensive en Ukraine.

15h53

Volodymyr Zelensky a déclaré attendre de la France qu'elle aide l'Ukraine à mettre fin à cette "guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité" et à adhérer à terme à l'Union européenne.

15h41

Le sommet de l'Otan jeudi appellera la Chine à s'abstenir de soutenir l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine, a indiqué mercredi le chef de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg, lors d'une conférence de presse.

Le chef de l'Otan a également accusé Pékin de fournir "un soutien politique à Moscou, y compris en répandant des mensonges éhontés et de la désinformation" sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

15h38

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mercredi devant le Parlement français les entreprises françaises implantées en Russie à cesser de soutenir "la machine de guerre" russe et à quitter ce pays, citant Renault, Auchan et Leroy Merlin.

"Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et autres, ils doivent cesser d’être les sponsors de la machine de guerre de la Russie", a-t-il déclaré dans une allocution retransmise en visioconférence devant les députés et sénateurs français.

14h16

L'Otan va déployer quatre nouveaux groupements tactiques en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie, pour renforcer ses défenses contre la Russie sur son flanc oriental, a annoncé mercredi son secrétaire général.

«Les dirigeants de l'Otan vont décider lors de leur sommet demain (jeudi) de renforcer la posture de défense avec quatre nouveaux groupements tactiques en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie, portant à huit les groupements tactiques déployés de la Baltique à la mer Noire», a précisé le Norvégien Jens Stoltenberg.

13h57

Une attaque russe à l'arme chimique en Ukraine est «une menace crédible», a prévenu mercredi Joe Biden en quittant la Maison Blanche. Le président américain s'envole pour l'Europe, où un marathon diplomatique l'attend. Il participera à trois sommets internationaux jeudi à Bruxelles: celui de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne.

13h55

L'Organisation internationale du travail a décidé mercredi de «suspendre provisoirement» sa coopération avec la Russie, à cause de l'invasion de l'Ukraine, selon une résolution adoptée par le Conseil d'administration.

La résolution -qui isole un peu plus Moscou au sein du système onusien- écarte aussi la Russie des réunions techniques et d'experts ou encore de conférences décidées par le Conseil d'administration de l'OIT.

13h40

Vladimir Poutine a annoncé mercredi que la Russie n'acceptera plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'UE, donnant une semaine aux autorités russes pour mettre en place le nouveau système en roubles.

«J'ai pris la décision de mettre en oeuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises», a dit le président russe lors d'une réunion gouvernementale, expliquant qu'il s'agissait d'une réaction au gel des actifs de la Russie en Occident.

12h33

Vladimir Poutine devrait participer au sommet du G20 prévu à la fin de l'année en Indonésie, a indiqué l'ambassadrice russe dans le pays d'Asie du Sud-Est, rejetant les appels à exclure Moscou du groupe en réaction à la guerre en Ukraine.

12h33

L’Allemagne devrait connaître une croissance moins forte que prévue en 2022, en raison de la guerre en Ukraine, qui tire l’inflation et perturbe le commerce international, selon de nouvelles prévisions.

12h21

Les pourparlers russo-ukrainiens sont "difficiles" car "la partie ukrainienne a des positions claires et de principe", a déclaré Mykhaïlo Podoliak, négociateur en chef côté ukrainien. Il a souligné que les pourparlers, qui ont repris le 14 mars, continuaient "en permanence, en ligne". Un peu plus tôt, Moscou avait accusé les Etats-Unis d'entraver les "difficiles négociations" avec Kiev, et accusé les Ukrainiens de "changer constamment de position".

12h06

Deux nouveaux yachts appartenant à l'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev, parmi les plus influents en Russie, ont été gelés sur la Côte d'Azur dans le cadre des sanctions prises par l’Union européenne après l'invasion de l'Ukraine.

La France avait déjà immobilisé un méga-yacht, l'Amore Vero, propriété d'une société liée au patron du géant pétrolier russe Rosneft, Igor Setchine, le 3 mars.

11h03

La Commission européenne a annoncé un assouplissement temporaire de ses règles limitant les aides d'Etat aux entreprises pour soutenir l'économie face aux conséquences de la guerre en Ukraine.

10h36

Un quartier résidentiel du nord-ouest de Kiev a été la cible mercredi d'un bombardement russe qui a fait quatre blessés légers et endommagé plusieurs habitations, a-t-on appris de sources concordantes.

Des tirs d'artillerie se sont abattus en début de matinée sur le quartier Nyvky, dans la partie de la capitale urkainienne la plus proche de la ligne de front à environ cinq kilomètres, a constaté l'AFP. Une maison a été totalement détruite et incendiée, plusieurs immeubles ont été grêlés de schrapnels et leurs vitres soufflées, a-t-on constaté.

10h22

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a estimé qu'un embargo sur le gaz et le pétrole russes "n'est pas possible", quelques heures avant l'intervention vidéo devant le Parlement du chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky.

09h52

Les services de contre-espionnage polonais ABW ont annoncé avoir identifié 45 diplomates russes soupçonnés d'espionnage. "L'agence de sécurité interne a dressé une liste de 45 personnes travaillant en Pologne sous couvert d'activités diplomatiques (…) qui mènent de fait une activité d'espionnage dirigée contre la Pologne", a déclaré à la presse Stanislaw Zaryn, porte-parole d'ABW.

09h50

La Chine s'est prononcée contre une exclusion de la Russie du prochain sommet du G20, envisagée par Washington après l'invasion de l'Ukraine.

"La Russie est un important pays membre (du G20), aucun membre n'a le droit d'expulser un autre pays", a estimé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

09h49

Moscou accuse les Etats-Unis d'entraver les "difficiles" négociations russo-ukrainiennes.

09h40

L'offensive russe en Ukraine "s'enlise malgré toutes les destructions qu'elle provoque jour après jour", a estimé Olaf Scholz.

La "vérité est que la guerre détruit l'Ukraine mais qu'en faisant la guerre, (Vladimir) Poutine détruit aussi l'avenir de la Russie", a ajouté devant le Bundestag le chancelier allemand, assurant que Kiev pouvait "compter sur l'aide" de l'Allemagne.

08h58

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a assuré ne pas pouvoir se passer de gaz russe sans lequel une partie de l'économie européenne "s'arrêterait", au micro de RTL.

04h35

Environ 100.000 personnes sont encore bloquées sous les bombes russes dans Marioupol assiégée, qui ne contrôlent qu'une grande ville mais en bombardent toujours plusieurs.

04h00

Le président Joe Biden s'envole mercredi pour l'Europe, où il s'efforcera de renforcer l'unité des Occidentaux et d'alourdir les sanctions contre la Russie, qui tente, en envahissant l'Ukraine, de bouleverser l'équilibre des forces de l'après-Guerre froide.

02h02

Deux "bombes superpuissantes" ont frappé mardi Marioupol, selon les autorités de la grande ville portuaire ravagée par les bombardements russes où 100.000 civils sont coincés, tandis que les habitants de Kiev, sous couvre-feu, se terraient chez eux.