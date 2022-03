DIRECT - Guerre en Ukraine : les négociations avec la Russie sont «difficiles», souligne le négociateur ukrainien

Près d'un mois après le début de l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s'adresser aux parlementaires français en visionconférence. Suivez les dernières informations en direct.

12h33

Vladimir Poutine devrait participer au sommet du G20 prévu à la fin de l'année en Indonésie, a indiqué l'ambassadrice russe dans le pays d'Asie du Sud-Est, rejetant les appels à exclure Moscou du groupe en réaction à la guerre en Ukraine.

12h33

L’Allemagne devrait connaître une croissance moins forte que prévue en 2022, en raison de la guerre en Ukraine, qui tire l’inflation et perturbe le commerce international, selon de nouvelles prévisions.

12h21

Les pourparlers russo-ukrainiens sont "difficiles" car "la partie ukrainienne a des positions claires et de principe", a déclaré Mykhaïlo Podoliak, négociateur en chef côté ukrainien. Il a souligné que les pourparlers, qui ont repris le 14 mars, continuaient "en permanence, en ligne". Un peu plus tôt, Moscou avait accusé les Etats-Unis d'entraver les "difficiles négociations" avec Kiev, et accusé les Ukrainiens de "changer constamment de position".

12h06

Deux nouveaux yachts appartenant à l'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev, parmi les plus influents en Russie, ont été gelés sur la Côte d'Azur dans le cadre des sanctions prises par l’Union européenne après l'invasion de l'Ukraine.

La France avait déjà immobilisé un méga-yacht, l'Amore Vero, propriété d'une société liée au patron du géant pétrolier russe Rosneft, Igor Setchine, le 3 mars.

11h03

La Commission européenne a annoncé un assouplissement temporaire de ses règles limitant les aides d'Etat aux entreprises pour soutenir l'économie face aux conséquences de la guerre en Ukraine.

10h36

Un quartier résidentiel du nord-ouest de Kiev a été la cible mercredi d'un bombardement russe qui a fait quatre blessés légers et endommagé plusieurs habitations, a-t-on appris de sources concordantes.

Des tirs d'artillerie se sont abattus en début de matinée sur le quartier Nyvky, dans la partie de la capitale urkainienne la plus proche de la ligne de front à environ cinq kilomètres, a constaté l'AFP. Une maison a été totalement détruite et incendiée, plusieurs immeubles ont été grêlés de schrapnels et leurs vitres soufflées, a-t-on constaté.

10h22

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a estimé qu'un embargo sur le gaz et le pétrole russes "n'est pas possible", quelques heures avant l'intervention vidéo devant le Parlement du chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky.

09h52

Les services de contre-espionnage polonais ABW ont annoncé avoir identifié 45 diplomates russes soupçonnés d'espionnage. "L'agence de sécurité interne a dressé une liste de 45 personnes travaillant en Pologne sous couvert d'activités diplomatiques (…) qui mènent de fait une activité d'espionnage dirigée contre la Pologne", a déclaré à la presse Stanislaw Zaryn, porte-parole d'ABW.

09h50

La Chine s'est prononcée contre une exclusion de la Russie du prochain sommet du G20, envisagée par Washington après l'invasion de l'Ukraine.

"La Russie est un important pays membre (du G20), aucun membre n'a le droit d'expulser un autre pays", a estimé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

09h49

Moscou accuse les Etats-Unis d'entraver les "difficiles" négociations russo-ukrainiennes.

09h40

L'offensive russe en Ukraine "s'enlise malgré toutes les destructions qu'elle provoque jour après jour", a estimé Olaf Scholz.

La "vérité est que la guerre détruit l'Ukraine mais qu'en faisant la guerre, (Vladimir) Poutine détruit aussi l'avenir de la Russie", a ajouté devant le Bundestag le chancelier allemand, assurant que Kiev pouvait "compter sur l'aide" de l'Allemagne.

08h58

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a assuré ne pas pouvoir se passer de gaz russe sans lequel une partie de l'économie européenne "s'arrêterait", au micro de RTL.

04h35

Environ 100.000 personnes sont encore bloquées sous les bombes russes dans Marioupol assiégée, qui ne contrôlent qu'une grande ville mais en bombardent toujours plusieurs.

04h00

Le président Joe Biden s'envole mercredi pour l'Europe, où il s'efforcera de renforcer l'unité des Occidentaux et d'alourdir les sanctions contre la Russie, qui tente, en envahissant l'Ukraine, de bouleverser l'équilibre des forces de l'après-Guerre froide.

02h02

Deux "bombes superpuissantes" ont frappé mardi Marioupol, selon les autorités de la grande ville portuaire ravagée par les bombardements russes où 100.000 civils sont coincés, tandis que les habitants de Kiev, sous couvre-feu, se terraient chez eux.