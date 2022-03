Guerre en Ukraine : à Kharkiv, des enfants organisent un concert pour les habitants se trouvant dans le métro

Des enfants ukrainiens se sont réunis à l’intérieur d’une station de métro ce mardi 22 mars. Ils ont offert un moment «de joie» pour les habitants fuyant les bombardements russes à Kharkiv.

Une séquence très émouvante. Alors que la ville de Kharkiv a été en grande partie détruite depuis le début de la guerre en Ukraine, ses habitants ont été contraints de laisser leurs habitations. Certains ont fui la ville, d’autres se sont réfugiés à l’intérieur des stations de métro.

A l’heure où la terreur gagne du terrain, où les bombardements font ravages et où les sirènes des ambulances qui transportent les morts continuent de se faire entendre, des enfants accompagnés d’acteurs, poètes et écrivains ont décidé de fournir un moment de bonheur pour oublier le drame.

A l’intérieur d’une station métro, un concert a été organisé ce mardi 22 mars par des «petits Ukrainiens» aux «grands Ukrainiens». Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit des enfants chanter l’hymne national ukrainien. «Je n'ai jamais entendu des applaudissements aussi sincères, pour être honnête», a commenté l’auteur de la vidéo.

«Soirée tranquille, chers frères et sœurs. Demain, nous nous réveillerons un jour de plus plus près de notre victoire», a-t-il ajouté.

Харківські діти співають у метро Гімн України. Чотири тижні війни.





Сьогодні з друзями-поетами та акторами влаштували концерт для харків'ян, які живуть у метрополітені. Таких щирих оплесків ніколи не чув, якщо чесно.



1/2 pic.twitter.com/su4oewXs2k — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) March 22, 2022

Kharkiv face aux assauts de l’armée russe

Deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv est en proie à d’intenses combats. Si l’armée ukrainienne parvient, pour le moment, à chasser les troupes russes, la métropole de l’est Ukrainien est quasi-détruite.

Des tirs sont entendus très régulièrement. Il y a quelques jours, le site de l’administration régionale a été visé par trois roquettes russes. Théâtres, écoles, universités et habitations ont été bombardés. A ce stade, au moins 500 personnes ont été tuées à Kharkiv depuis le début de la guerre.