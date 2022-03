Guerre en Ukraine : pourquoi la ville de Marioupol est-elle si importante pour les Russes ?

Assiégée et dévastée par les bombardements, la ville de Marioupol, en Ukraine, provoque l’inquiétude des dirigeants européens. Et cela ne peut être que justifié. Car pour Moscou, gagner cette ville est synonyme d’une quasi-victoire.

Depuis trois semaines, la situation est «désespérée» à Marioupol, cette ville portuaire d’environ 430.000 habitants située sur la mer d’Azov, dans le Sud-Est de l’Ukraine. Selon les autorités locales, 80% des infrastructures de la zone ont été détruites, dont certaines sont irréparables, provoquant la détresse des 100.000 personnes piégées dans la ville.

Privés d’eau, d’électricité et de chauffage, les habitants subissent quotidiennement la peur du débarquement russe, les bombardements et le son des sirènes d’ambulances qui transportent les blessés… et les morts.

Après avoir affaibli la ville et semé la terreur chez les Marioupolitains, Vladimir Poutine a proposé un ultimatum à Volodymyr Zelensky. Le président russe a demandé à son homologue Ukrainien de lui céder Marioupol. Si Moscou accorde une telle importance à cette ville, c’est qu’il y a une raison valable.

Un coup économique fatal

La chute de Marioupol serait un coup économique «fatal» pour l’Ukraine et une victoire symbolique pour la Russie. Depuis 2014, seulement 30 km séparent la ville des territoires séparatistes contrôlés par le Kremlin dans le Donbass. «C’est une grande ville portuaire et une base pour les forces armées ukrainiennes. Si la Russie veut avoir un corridor terrestre (du Donbass) vers la Crimée, ils doivent prendre le contrôle de Marioupol», explique Andrii Ianitskyi, directeur du centre d’excellence en journalisme économique de la Kyiv School of Economics au Guardian.

Marioupol est également un centre métallurgique où sont fabriquées les machines lourdes et où sont réparées les navires. D’ailleurs, Azovstal, l’une des plus grandes usines sidérurgiques, a été gravement endommagée par les bombardements russes. Clairement, l’armée russe cible des infrastructures civiles et économiques dans le but de causer le plus de dommages possibles.

En outre, la ville abrite le plus grand port commercial de la mer d’Azov, à partir duquel l’Ukraine exporte des céréales, du fer et de l’acier. En 2021, les principales destinations des exportations ukrainiennes depuis le port de Marioupol étaient l’Italie, le Liban et la Turquie.

Une signification symbolique

Marioupol fait aussi partie de la vision de Vladimir Poutine de la «Novorossiya», (ou la Nouvelle-Russie), un territoire s’étendant à travers l’est et le sud de l’Ukraine le long du littoral de la mer Noire et considéré par le président russe comme «un territoire historiquement russe».

Après avoir pris le contrôle de la région de Donetsk, environ 96.000 personnes ont fui le territoire vers Marioupol. Et la ville a longtemps été revendiquée par la République populaire de Donetsk. En capturant Marioupol, la Russie se retrouverait avec le contrôle total de plus de 80% du littoral ukrainien de la mer Noire.