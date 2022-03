Miami impose un couvre-feu après des fusillades pendant le Spring Break

Alors que des milliers de jeunes Américains ont convergé vers la Floride pour le Spring Break, les vacances universitaires, la ville de Miami a décidé d’imposer un couvre-feu en fin de semaine après des scènes de violence.

L’état d’urgence a été déclaré lundi. Deux fusillades ont eu lieu en début de semaine dans la ville du sud-est des États-Unis, faisant cinq blessés au total. «Ces cinq personnes atteintes par balle auraient tout à fait pu être cinq personnes tuées», a déclaré le maire de Miami Dan Gelber, lors d'une réunion précédant l'approbation du couvre-feu. Ces fusillades font toujours l’objet d’enquêtes de la police.

Le couvre-feu prendra donc effet ce mercredi, de minuit à 6h du matin, et ce jusqu’à lundi prochain. Il sera effectif dans les zones les plus fréquentées de Miami, y compris Ocean Drive, la plus célèbre des avenues de la ville, et aux alentours, où se trouvent de nombreux bars, restaurants et clubs. Les autorités de la ville souhaitent ainsi décourager les fêtards qui envahissent les rues de Miami.

Depuis le début des vacances de printemps, mi-février, neuf agents ont été blessés, a rappelé le chef de la police de Miami, Richard M. Clements, rapporte le New York Times, et 37 armes à feu ont été confisquées au cours des trois derniers jours. Il a affirmé à la presse américaine que le nombre d’armes saisies avait augmenté par rapport à l’année dernière, avec 100 armes confisquées depuis le début du Spring Break jusqu’à maintenant, contre 85 sur la même période l’année dernière.

Dan Gelber a déclaré mardi que plus de 370 policiers avaient été déployés le week-end dernier pour contenir les débordements causés par le Spring Break, et a déclaré «subir» cette période estivale. Chaque année, des millions de fêtards se rendent à Miami pour participer à de grandes fêtes alcoolisées, et malgré l’apport considérable pour l’économie de la ville, de plus en plus d’habitants semblent dérangés par ces événements.