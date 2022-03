DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie accuse la Pologne d'une «escalade dangereuse dans la région»

Au 29e jour de l'invasion russe en Ukraine, trois sommets - Otan, G7 et UE - attendent les chefs d'Etat et de gouvernements occidentaux. Suivez les dernières informations en direct.

14h40

Les pays du G7 et de l'Union européenne sanctionneront toute transaction impliquant les réserves d'or de la Russie, pour éviter que Moscou ne contourne ainsi les mesures d'isolement financières prises par les Occidentaux, a annoncé la Maison Blanche jeudi dans un communiqué.

Un haut responsable de l'administration américaine a par ailleurs assuré que les pays du G7, qui tiennent un sommet extraordinaire jeudi à Bruxelles à propos de la guerre en Ukraine, étaient "unis" pour considérer que "les organisations internationales et les instances multilatérales ne devaient pas poursuivre leurs activités avec la Russie comme si de rien n'était".

14h40

Au moins six civils ont été tués et 15 autres blessés jeudi dans un bombardement russe à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur régional sur Telegram. "Selon des données préliminaires, six civils ont été tués et 15 autres blessés et hospitalisés", a écrit Oleg Syniegoubov. Le bombardement, effectué avec des "armes de longue portée", a touché un bureau de poste près duquel des habitants locaux recevaient de l'aide humanitaire, a-t-il précisé, dénonçant un nouveau "crime des occupants russes".

Deuxième ville du pays comptant presque 1,5 million d'habitants avant la guerre, Kharkiv est située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe. Depuis le début de l'invasion fin février, la ville est pilonnée par des bombardements russes qui y ont détruit près d'un millier de bâtiments, pour la plupart des immeubles résidentiels, avait indiqué lundi son maire, Igor Terekhov, cité par les médias.

14h20

L'Otan va fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires et va également protéger ses forces déployées sur le flanc oriental contre ces menaces, a annoncé jeudi le secrétaire général de l'Alliance.

Les Alliés sont "préoccupés" par la possibilité de l'utilisation de telles armes en Ukraine après l'invasion russe et "sont convenus de fournir des équipements pour aider l'Ukraine à se protéger contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires", a expliqué le Norvégien Jens Stoltenberg à l'issue d'un sommet extraordinaire des dirigeants de l'Alliance.

14h06

La Finlande va envoyer du matériel militaire supplémentaire à l'Ukraine, a annoncé jeudi le pays nordique, trois semaines après une première cargaison d'armes. Pour des "raisons de sécurité", le détail de cette nouvelle livraison ne sera pas rendu public, a expliqué à l'AFP Miikka Pynnonen, un conseiller du ministère de la Défense.

Le 28 février, la Finlande avait annoncé l'envoi de 1.500 armes antichar, de 2.500 fusils d'assaut et de munitions pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe, rompant avec sa doctrine de ne pas livrer d'armes à des zones de guerre.

13h44

La Russie a accusé jeudi la Pologne d'une "escalade dangereuse dans la région", après l'expulsion par Varsovie de 45 diplomates russes accusés d'espionnage.

"Varsovie a procédé à une escalade dangereuse dans la région, guidée non pas par ses intérêts nationaux, mais par les principes de l'Otan fondés sur une russophobie ouverte élevée au rang de politique officielle", a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, promettant une réponse "qui fera réfléchir les provocateurs polonais".

12h42

Les Etats-Unis "ont entamé des consultations (avec leurs alliés) pour fournir des missiles anti-navire à l'Ukraine", a indiqué une haute responsable américaine, soulignant toutefois que ce scénario présentait des "défis techniques".

Elle a par ailleurs affirmé que lors du sommet de l'Otan à Bruxelles, "beaucoup" de dirigeants avaient estimé que "la Chine (devait) prendre ses responsabilités dans la communauté internationale" et qu'il fallait "continuer à demander à la Chine de ne pas soutenir la Russie dans son agression."

12h00

Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'utiliser des "bombes au phosphore". "Ce matin (...) il y a eu des bombes russes au phosphore. Des adultes ont été tués et des enfants ont été tués à nouveau", a lancé M. Zelensky dans un message vidéo publié sur son compte Telegram à l'attention des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Alliance atlantique, réunis en sommet extraordinaire à Bruxelles.

11h57

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'Otan de fournir "une aide militaire sans restriction" à son pays, pour qu'il puisse faire face à l'armée russe que Kiev affronte pour l'instant "dans des conditions inégales".

"Pour sauver les gens et nos villes, l'Ukraine a besoin d'une assistance militaire sans restriction. De même que la Russie utilise, sans restriction, tout son arsenal contre nous", a déclaré M. Zelensky dans un message vidéo publié sur son compte Telegram, à l'attention des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Alliance atlantique, réunis en sommet extraordinaire à Bruxelles.

11h37

Le gouvernement allemand a annoncé qu'il se donnait la possibilité de "suspendre" la fermeture de certaines centrales à charbon pour remplacer le gaz russe, mais garde l'objectif d'une sortie de cette énergie fossile en 2030.

10h44

Le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle série de sanctions visant 59 personnalités et entreprises russes et six bélarusses, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Sont visées des entreprises comme le géant russe des diamants Alrosa ou le groupe privé de services militaires Wagner, ou encore le fondateur de Tinkoff Bank Oleg Tinkov, l'influent patron de la première banque russe Sberbank, Guerman Gref, ainsi que Polina Kovaleva, fille de la maîtresse supposée du ministre des Affaires étrangères Sergeï Lavrov.

10h23

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à accroître encore "la pression" sur le gouvernement du président russe Vladimir Poutine en raison de l'invasion de l'Ukraine, en empêchant notamment la Russie d'utiliser ses importantes réserves d'or.

"Nous devons faire plus et nous devons faire plus sur le plan économique", a déclaré le dirigeant à la radio LBC avant sa participation à un sommet extraordinaire de l'Alliance atlantique à Bruxelles, un mois après le début de la guerre.

09h45

Plus de la moitié des enfants en Ukraine ont dû quitter leur foyer pour fuir l'insécurité et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, a indiqué l'Unicef. "Un mois de guerre en Ukraine a entraîné le déplacement de 4,3 millions d'enfants - plus de la moitié de la population enfantine du pays, estimée à 7,5 millions", a détaillé le Fonds des Nations unies pour l'enfance dans un communiqué.

09h05

La candidate socialiste Anne Hidalgo a demandé à Total, à Leroy Merlin et à toutes les entreprises françaises de "s'engager" en imitant Renault qui, sous la pression du président ukrainien, a décidé de suspendre les activités de son usine à Moscou.

08h55

Au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, indique le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï.

Le gouverneur a ajouté que le bilan risquait de "s'avérer bien supérieur", accusant les Russes d'utiliser des bombes au phosphore. D'autres responsables de cette région ont accusé les Russes d'utiliser de telles bombes ces derniers jours, accusations invérifiables dans l'immédiat.

08h32

Le président russe Vladimir Poutine a commis une "grosse erreur" avec l'invasion Ukraine dont il a "sous-estimé" la résistance, a affirmé Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, avant l'ouverture d'un sommet extraordinaire de l'Alliance.

06h38

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un vibrant appel aux citoyens du monde entier à manifester contre l'invasion russe de son pays, un mois jour pour jour après son commencement et à quelques heures d'une série de sommets à Bruxelles jeudi entre dirigeants occidentaux.

"Allez-y avec des symboles ukrainiens pour défendre l'Ukraine, pour défendre la liberté, pour défendre la vie!", a lancé M. Zelensky dans la nuit de mercredi à jeudi via un message vidéo en anglais. "Retrouvez-vous sur les places, dans la rue, montrez-vous et faites-vous entendre!" "Exprimez-vous, manifestez depuis vos bureaux, vos maisons, vos écoles et vos universités, manifestez au nom de la paix !", a martelé le président. "Le monde doit arrêter la guerre".

Il s'est également adressé aux Russes: "Si vous le pouvez, quittez la Russie et ne payez pas vos impôts pour cette guerre", a-t-il dit.

04h15

Permettre au président russe Vladimir Poutine de participer au sommet du G20, qui doit se tenir à la fin de l'année en Indonésie, irait "trop loin", a déclaré jeudi le Premier ministre australien Scott Morrison.

03h31

Le régulateur russe des médias (Roskomnadzor) a restreint l'accès au service en ligne News.Google, accusé de fournir l'accès à de "fausses" informations sur l'offensive russe en Ukraine, ont rapporté mercredi les agences de presse russes.