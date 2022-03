DIRECT - Guerre en Ukraine : plus de la moitié des enfants ukrainiens ont été déplacés

Au 29e jour de l'invasion russe en Ukraine, trois sommets - Otan, G7 et UE - attendent les chefs d'Etat et de gouvernements occidentaux. Suivez les dernières informations en direct.

10h44

Le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle série de sanctions visant 59 personnalités et entreprises russes et six bélarusses, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Sont visées des entreprises comme le géant russe des diamants Alrosa ou le groupe privé de services militaires Wagner, ou encore le fondateur de Tinkoff Bank Oleg Tinkov, l'influent patron de la première banque russe Sberbank, Guerman Gref, ainsi que Polina Kovaleva, fille de la maîtresse supposée du ministre des Affaires étrangères Sergeï Lavrov.

10h23

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à accroître encore "la pression" sur le gouvernement du président russe Vladimir Poutine en raison de l'invasion de l'Ukraine, en empêchant notamment la Russie d'utiliser ses importantes réserves d'or.

"Nous devons faire plus et nous devons faire plus sur le plan économique", a déclaré le dirigeant à la radio LBC avant sa participation à un sommet extraordinaire de l'Alliance atlantique à Bruxelles, un mois après le début de la guerre.

09h45

Plus de la moitié des enfants en Ukraine ont dû quitter leur foyer pour fuir l'insécurité et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, a indiqué l'Unicef. "Un mois de guerre en Ukraine a entraîné le déplacement de 4,3 millions d'enfants - plus de la moitié de la population enfantine du pays, estimée à 7,5 millions", a détaillé le Fonds des Nations unies pour l'enfance dans un communiqué.

09h05

La candidate socialiste Anne Hidalgo a demandé à Total, à Leroy Merlin et à toutes les entreprises françaises de "s'engager" en imitant Renault qui, sous la pression du président ukrainien, a décidé de suspendre les activités de son usine à Moscou.

08h55

Au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, indique le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï.

Le gouverneur a ajouté que le bilan risquait de "s'avérer bien supérieur", accusant les Russes d'utiliser des bombes au phosphore. D'autres responsables de cette région ont accusé les Russes d'utiliser de telles bombes ces derniers jours, accusations invérifiables dans l'immédiat.

08h32

Le président russe Vladimir Poutine a commis une "grosse erreur" avec l'invasion Ukraine dont il a "sous-estimé" la résistance, a affirmé Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, avant l'ouverture d'un sommet extraordinaire de l'Alliance.

06h38

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un vibrant appel aux citoyens du monde entier à manifester contre l'invasion russe de son pays, un mois jour pour jour après son commencement et à quelques heures d'une série de sommets à Bruxelles jeudi entre dirigeants occidentaux.

"Allez-y avec des symboles ukrainiens pour défendre l'Ukraine, pour défendre la liberté, pour défendre la vie!", a lancé M. Zelensky dans la nuit de mercredi à jeudi via un message vidéo en anglais. "Retrouvez-vous sur les places, dans la rue, montrez-vous et faites-vous entendre!" "Exprimez-vous, manifestez depuis vos bureaux, vos maisons, vos écoles et vos universités, manifestez au nom de la paix !", a martelé le président. "Le monde doit arrêter la guerre".

Il s'est également adressé aux Russes: "Si vous le pouvez, quittez la Russie et ne payez pas vos impôts pour cette guerre", a-t-il dit.

04h15

Permettre au président russe Vladimir Poutine de participer au sommet du G20, qui doit se tenir à la fin de l'année en Indonésie, irait "trop loin", a déclaré jeudi le Premier ministre australien Scott Morrison.

03h31

Le régulateur russe des médias (Roskomnadzor) a restreint l'accès au service en ligne News.Google, accusé de fournir l'accès à de "fausses" informations sur l'offensive russe en Ukraine, ont rapporté mercredi les agences de presse russes.