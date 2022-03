Corée du Nord : Kim Jong-un ordonne le tir d'un missile balistique intercontinental

La Corée du Nord a lancé jeudi 25 mars, pour la première fois depuis 2017, un missile «à pleine portée» qui a volé plus haut et plus loin que tous les précédents ICBM (missiles balistiques intercontinentaux) testés par le pays doté de l'arme nucléaire.

C’est le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un en personne, qui a ordonné et supervisé ce tir, considéré comme le plus puissant missile balistique intercontinental du pays, s'assurant ainsi que Pyongyang est prêt pour «confrontation de longue haleine» avec les États-Unis, a rapporté vendredi l'agence de presse d'État.

«Le missile, lancé depuis l'aéroport international de Pyongyang, a atteint une altitude maximale de 6.248,5 km et a parcouru une distance de 1.090 km pendant 4.052 secondes avant de frapper avec précision la zone prédéfinie», a précisé KCNA.

le «missile monstre»

Surnommé «missile monstre» par les analystes, le «Hwasong-17», qui est capable de frapper n'importe quelle partie du territoire américain, a atterri dans la zone maritime économique exclusive du Japon.

Une vidéo prise par la télévision centrale coréenne montre le dirigeant, vêtu de son habituel blouson de cuir noir et de lunettes de soleil sombres, marchant sur le tarmac devant un énorme missile.

BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.





(Video: KCTV)

Sur d'autres images, on le voit célébrer le tir avec des haut gradés en uniforme et faire un compte à rebours.

Kim Jong Un and his officials cheering after the ICBM launch, edited as a slow-motion.

Coopération trilatéral

Le missile n'avait jamais été testé avec succès auparavant, et son lancement n'a pas tardé à entraîner la consternation des pays voisins.

Le secrétaire d'État américain s'est entretenu ce jeudi avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong, affirmant que ce tir «démontre la menace que les programmes illégaux d'armes de destruction massive et de missiles balistiques de la RPDC font peser sur ses voisins et sur l'ensemble de la communauté internationale».

Anthony Blinken a également échangé dans la foulée avec le ministre des Affaires étrangères japonais, Hayashi Yoshimasa, réaffirmant l'alliance américano-japonaise comme la pierre angulaire de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans l'Indo-Pacifique et au-delà, et s'est engagé à une coopération trilatérale avec le Japon et la République de Corée en vue de la dénucléarisation complète de la péninsule nord coréenne.

Une réunion du Conseil de sécurité se tiendra ce vendredi à partir de 19H (heure française), selon l’ONU et des diplomates.