Espace : la voie lactée serait finalement 2 milliards d'années plus vieille que prévu

Dans une analyse publiée dans la revue Nature le 23 mars, des chercheurs révèlent avoir trouvé des parties de la Voie Lactée bien plus anciennes qu’ils ne le pensaient.

C’est grâce à une étude basée les données de la mission Gaia de l’ESA que les chercheurs Maosheng Xiang et Hans-Walter Rix, de l’Institut Max-Planck d’astronomie de Heidelberg, en Allemagne, ont fait cette découverte autour de notre galaxie.

Exciting! Using data from the @ESAGaia mission, astronomers have shown that a part of the #MilkyWay known as the ‘thick disc’ began forming 13 billion years ago, around 2 billion years earlier than expected, and just 0.8 billion years after the #BigBang https://t.co/3lgs1VC5pH pic.twitter.com/8BA6Rxf6lg

— ESA (@esa) March 23, 2022