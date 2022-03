Guerre en Ukraine : Washington ne serait pas en mesure de savoir le nom du commandant des troupes russes

Selon le média américain CNN, la maladresse des Russes dans la gestion du conflit pourrait s’expliquer par le fait que les Russes n’ont toujours pas désigné officiellement de commandant pour diriger les opérations.

«C’est l’un des principes de la guerre : l’unité de commandement. En d’autres termes, une personne déterminée doit assumer les responsabilités dans leur globalité : coordination des tirs, direction logistique, engagement de la réserve, appréciation des réussites (et des échecs) de tous les "volets" de l’opération, et réévaluation des actions à mener en fonction de tout cela», a déclaré le lieutenant général Mark Hertling, ancien commandant de l’armée des États-Unis en Europe, sur les antennes de CNN.

En effet, l’armée russe n’arrive pas à coordonner ses efforts depuis le début du conflit et chacune des unités doit agir de manière indépendante sans avoir une vue globale sur l’ensemble du conflit. Les États-Unis ne seraient donc pas en mesure de confirmer si Moscou a désigné un commandant militaire responsable de la direction de la guerre en Ukraine», a rapporté la chaîne d'information américaine.





«Par le passé, la Russie a déjà rendu public ce type d’informations, mais cette fois, le ministère de la Défense russe n’a fait aucune mention d’un commandant supérieur pour les opérations en Ukraine et n’a pas répondu aux sollicitations de CNN sur le sujet», a ajouté le média américain.

L'absence de Sergueï Choïgou

Encore plus inquiétant, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a refait surface après deux semaines d’absence selon des images diffusées par le ministère de la Défense. Mais ces images ne sont pas datées et le Kremlin a peut-être trouvé le moyen de faire taire les rumeurs. Et s'il est possible que la Russie ait discrètement désigné un commandant supérieur pour superviser l'invasion, des opérations de combat suggérerait «qu'il est incompétent» selon les mots de Mark Hertling.

«Les soldats et les officiers utilisent parfois des téléphones portables du commerce et d’autres outils non sécurisés pour communiquer entre eux, ce qui rend leurs échanges plus faciles à intercepter et aide l’Ukraine à préparer ses contre-offensives», a déclaré l’ancien commandant de l’armée des États-Unis en Europe.