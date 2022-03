Voici les 15 villes les plus peuplées dans le monde en 2022

En 2020, le nombre de personnes vivant sur la planète était de 7,7 milliards dont 56% vivait en ville. D'ici à 2050, la population mondiale devrait croître de 2 milliards d'individus et devrait être urbaine à 68%, selon un rapport de l'ONU. Mais quelles sont les villes qui concentrent le plus grand nombre d'habitants ?

Depuis 2009 à l'échelle mondiale, la population urbaine est devenue plus nombreuse que la population rurale. Chaque année, la population mondiale devient de plus en plus citadine. Selon une étude de l'ONU parue en 2018, le taux d'urbanisation mondial devrait approcher les 70% en 2050.

L'Asie et l'Afrique seront les continents qui contribueront à cet accroissement majeur de la population citadine et en particulier l'Inde, la Chine, et le Nigéria. Ces trois pays totaliseront 35% de la croissance projetée de la population urbaine entre 2018 et 2050 car l'Inde rajoutera 416 millions de citadins, la Chine 255 millions et le Nigéria 189 millions.

Le classement des centres urbains les plus peuplés a été établi par le World Population Review à partir des données de l'ONU croisées avec celles des différents organismes nationaux relatifs à la démographie.

Sans surprise, les villes asiatiques et africaines se taillent la part du lion. Cependant, la première marche du podium de la ville la plus peuplée revient à la capitale japonaise avec ses 37,27 millions de Tokyoïtes. A noter que Paris avec son agglomération ne pointe qu'à la 28e position avec un peu plus de 11 millions d'habitants.

Voici les 15 villes qui comptent la plus grande population en 2022.

tokyo (japon) - 37.274.000 habitants

La capitale nippone est la première métropole mondiale par le nombre d'habitants. Ce chiffre de 37,27 millions correspond à la population du Grand Tokyo. Si l'on considère les arrondissements de Tokyo proprement dit, le chiffre tombe à 9 millions d'habitants.

new delhi (inde) - 32.065.760 habitants

La capitale de l'Inde est l'une des villes à la croissance démographique la plus rapide au monde, ce qui amène cette mégalopole à être confrontée à de nombreux défis tels que prévoir les aménagements nécessaires en eau, électricité ou voirie de ses habitants, mais aussi régler le problème chronique de la pollution.

shangHai (chine) - 28.516.904 habitants

Shanghai est la ville la plus peuplée de Chine et la plus grande ville proprement dite du monde. Mais tout comme la Chine, elle doit faire face à des problèmes démographiques comme un taux de fécondité très faible, un déséquilibre dans le rapport entre les sexes et un vieillissement rapide de sa population.

dacca (bangladesh) - 22.478.116 habitants

Capitale et ville la plus peuplée du Bangladesh, Dacca affiche une croissance régulière de sa population. Mais comme de nombreuses autres métropoles dans le monde, cette croissance démographique entraine un certain nombre de problèmes comme l'augmentation de la pollution, la congestion de ses infrastructures et une explosion de la pauvreté.

sao paulo (brésil) - 22.429.800 habitants

Sao Paulo est la plus grande ville du Brésil. Principale métropole économique du pays, elle est habitée par plus de 12 millions de Paulistes. Appelé «Regiao Metropolitana de Sao Paulo», le Grand Sao Paulo regroupe 39 municipalités qui abritent plus de 22 millions d'habitants. Le développement urbain de Sao Paulo doit prendre en compte certains problèmes récurrents liés au logement, aux transports et à la pauvreté qui empoisonnent la vie des habitants de cette mégalopole tentaculaire.

mexico (mexique) - 22.085.140 habitants

Si la zone métropolitaine de Mexico est peuplée d'un peu plus de 22 millions d'âmes, la seule ville de Mexico comptait près de 9,2 millions d'habitants en 2020. Regroupant 60 municipalités, le Grand Mexico constitue la zone la plus densément peuplée du pays. Environ 20% de la population totale du Mexique habite dans la capitale, faisant de Mexico l'une des plus grandes villes du monde.

LE CAIRE (égypte) - 21.750.020 habitants

La capitale égyptienne est la plus grande ville d'Egypte mais aussi d'Afrique et du Moyen-Orient. En 2016, Le Caire abritait près 12 millions de Cairotes. Comme toutes les mégapoles des pays pauvres, la zone urbaine surpeuplée du Caire souffre de graves problèmes d'aménagements urbains entrainant pollution, embouteillages, pauvreté...

pékin (chine) - 21.333.332 habitants

A l'instar de la population chinoise, Pékin a vu le nombre de ses habitants augmenter à une vitesse vertigineuse. En effet, sa population est passée de 13,5 à 19,6 millions entre 2000 et 2010. Aujourd'hui encore, le nombre de Pékinois continue de croître à un rythme rapide. Bien qu'elle soit la capitale et le moteur de l'économie de la Chine, Pékin n'en est pourtant pas la plus grande ville du pays puisque ce titre revient à Shanghai.

bombay (inde) - 20.961.472 habitants

Depuis 1991, la population de l'agglomération urbaine de la capitale de l'Etat indien du Marahashtra plus que doublé. L'exceptionnelle croissance de Bombay trouve son origine dans l'afflux de migrants ruraux venus d'autres régions indiennes afin d'y trouver un travail. Mais elle pose des problèmes urbanistiques tels que l'existence de nombreux bidonvilles comme Dharavi, le plus grand et le plus célèbre d'Inde. Capitale économique et financière du pays, Bombay a l'une des densités de population les plus élevées au monde, estimée à 27.000 habitants par km2, soit plus du double de celle de New Delhi, la capitale indienne.

osaka (japon) - 19.059.856 habitants

Forte de plus de 2,5 millions d'habitants, cette ville portuaire japonaise fait partie de la deuxième plus grande région métropolitaine du Japon. Mais, Osaka comme d'autres villes nippones a connu depuis au moins un décennie, un déclin de sa population dû à des taux de fécondité très bas et des décès qui dépassent le nombre des naissances d'environ 200.000 ces dernières années. Les prévisions montrent qu'Osaka devrait continuer à voir sa population diminuer dans les prochaines années.

chongqing (chine) - 16.874.740 habitants

Située dans le sud-ouest de la Chine, la ville proprement dite abrite une population estimée à environ 9 millions d'habitants alors que la municipalité de Chongqing, aussi grande qu'un pays comme l'Autriche, rassemble plus de 35 millions d'habitants. La croissance démographique de Chongqing poursuit sa progression, augmentant de 7,5% au cours de la dernière décennie. Mais la démographie de Chongqing et de la Chine est préoccupante du point de vue structurel car sa main-d'œuvre ne cesse de diminuer tandis que la population âgée ne fait qu'augmenter. D'ici à 2050, près d'un tiers de la population chinoise aura plus de 60 ans et Chongqing ne fera pas exception.

karachi (pakistan) - 16.839.950 habitants

Capitale économique et financière du Pakistan, Karachi est la ville métropolitaine la plus grande et la plus peuplée du pays. Elle regroupe environ 13% de la population pakistanaise totale. Ville portuaire et unique mégapole du pays, Karachi voit sa croissance démographique croître à un rythme d'environ 5% par an en raison notamment d'une forte migration des populations rurales pakistanaises. Entre 1998 et 2011, la zone urbaine de Karachi est passée de 9,8 à 21,2 millions de personnes soit 115% d'augmentation, soit la croissance la plus rapide de toutes les régions métropolitaines du monde.

istanbul (turquie) - 15.636.243 habitants

Cœur économique, financier et culturel de la Turquie, Istanbul est la plus grande ville du pays. Cette ville transcontinentale est également l'une des plus grandes agglomérations d'Europe. Avec ses 15 millions d'habitants, elle concentre près de 18% de la population turque. La croissance démographique la plus rapide de la ville est survenue dans les années 1950 en raison de l'exode rural. Le nombre de Stambouliotes est passé de 983.000 en 1950 à 10,92 millions en 2000. L'expansion urbaine d'Istanbul dans les années 1980 a permis de doubler le nombre de ses habitants.

kinshasa (RDC) - 15.628.085 habitants

Capitale politique, économique et culturelle de la République Démocratique du Congo, Kinshasa est la ville la plus peuplée du pays. Ce «monstre urbain» est également la plus grande agglomération francophone du monde depuis qu'elle a dépassé Paris dans les années 2010. A l'image du pays tout entier, Kinshasa connait une démographie galopante et incontrôlable. En effet, le pays a l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde avec 6,11 enfants par femme. En 2019, le taux de natalité y était de 40,6 naissances pour 1.000 habitants. La population actuelle du pays est estimée à environ 90 millions d'habitants, la RDC devrait dépasser les 100 millions en 2024 et doubler sa population d'ici 2047.

lagos (nigeria) - 15.387.639 habitants

Lagos est la ville plus peuplée du Nigéria, pays lui-même le plus peuplé d'Afrique. Réunissant un peu plus de 15 millions d'habitants intra-muros, la ville nigériane en regroupe actuellement un peu plus de 22 millions si l'on prend en compte son agglomération. La capitale économique et culturelle du pays a connu une croissance démographique fulgurante puisqu'en seulement deux générations, la population de l'agglomération a été multipliée par 100, passant de 200.000 habitants à 20 millions. Même si Lagos compte de nombreux millionnaires, environ 66% de la population vit dans des bidonvilles.