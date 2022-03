Guerre en Ukraine : pourquoi la Russie a-t-elle annoncé se concentrer sur l'est du pays ?

L'armée russe a déclaré vendredi qu'elle allait désormais se concentrer sur la «libération» de l'Est de l'Ukraine, affirmant avoir atteint les objectifs initiaux de son «opération militaire». Que signifie vraiment cette annonce ? La Russie est-elle en train de changer de stratégie ?

Un mois après le début de l'invasion, la situation semble se figer en Ukraine. L'armée russe a pris possession de territoires dans l'est et le sud du pays mais n'a pas remporté de victoires décisives. On assiste même à des contre-offensives ukrainiennes, comme à Kiev, la capitale, ou Kherson, seule grande ville conquise par les Russes en un mois de guerre.

Les objectifs annoncés par Vladimir Poutine, à savoir la «dénazification» (impliquant un changement de régime à Kiev) et la «démilitarisation» de l'Ukraine n'ont pas été atteints.

Pire, l'armée russe subit des pertes humaines considérables, évaluées entre 7.000 et 15.000 selon les estimations occidentales. Six généraux russes auraient même été tués au combat, selon Kiev, tandis que Moscou reconnaît la mort de deux d'entre eux.

Une armée défaillante

Comment expliquer cet échec, malgré les 150.000 soldats russes déployés en Ukraine et l'utilisation d'armes de haute-technologie ?

Si l'armée russe a déjà fait ses preuves en Syrie, en Tchétchénie ou en Crimée, elle n'a jamais été déployée sur un théâtre d'opération aussi grand que l'Ukraine, deuxième pays d'Europe par sa superficie après la Russie. Le conflit révèle donc des failles importantes.

«La logistique est chaotique», souligne auprès de CNEWS Philippe Gros, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et co-auteur d'une note sur la situation militaire en Ukraine. En attestent les nombreuses images de chars embourbés ou tombés en panne de carburant publiées les réseaux sociaux ces dernières semaines.

De lourds dégâts mais pas d'impact stratégique

«Les Russes semblent ne pas parvenir à développer et sécuriser des lignes de communication (routes) suffisamment robustes. Leurs transmissions tactiques, reposant largement sur des systèmes radio commerciaux, sont sujettes au brouillage et à l’interception», ajoute Philippe Gros.

D'un point de vue purement militaire, «l'aptitude russe au combat interarmes (combinaison des chars, de l’infanterie, de l’artillerie, etc.) semble largement défaillante», poursuit l'expert. L'armée russe mise donc sur les frappes aériennes et les tirs de missiles mais «leurs effets militaires sont réduits, en dépit des dégâts humains et matériels qu’ils occasionnent».

L'enlisement russe s'explique aussi par une sous-estimation de la résistance ukrainienne, déterminée à repousser l'assaillant et alimentée en armes par l'Occident. «Les plans et forces russes étaient organisés pour une opération d’occupation, pas pour une opération de combat majeure», explique Philippe Gros.

Pas de retrait russe

A mesure que la guerre s'allonge, un autre problème se fait jour. L'armée russe manque de bras. En cause, la réforme de l'appareil militaire entamée en 2008 qui a privilégié la modernisation des équipements au détriment des effectifs. Les troupes déployées en Ukraine représentent ainsi plus de 70% de la totalité de la force opérationnelle terrestre (FOT) russe. Les derniers 30% devant a priori rester en Russie pour parer à toute situation d'urgence.

«Moscou engage ses rares forces non encore sollicitées et tente de recruter des mercenaires (syriens notamment). Mais si on se projette à quelques mois, elle n’a aucune relève», note Philippe Gros.

Toutes ces raisons pourraient avoir poussé Vladimir Poutine à se concentrer sur l'Est de l'Ukraine. Toutefois, «il est encore prématuré d’accorder à cette annonce une quelconque valeur de réorientation de la stratégie russe vers des objectifs plus limités», tempère Philippe Gros.

«Il ne faut pas confondre campagne de conquête et campagne de frappes. Si la campagne de conquête est officiellement (et pour l’instant) concentrée sur le Donbass, la campagne de frappes continue sur l’ensemble du territoire», rappelle également l'ancien colonel et historien de la guerre Michel Goya sur Twitter. Le drame humanitaire ukrainien n'est donc pas près de se terminer.