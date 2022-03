Guerre en Ukraine : des oligarques russes, dont Roman Abramovitch, auraient proposé d'aider financièrement l'armée ukrainienne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche 27 mars que plusieurs hommes d'affaires russes avaient proposé de donner de l'argent pour soutenir l'armée ukrainienne.

Lors d'un entretien en visioconférence avec plusieurs médias russes, Volodymyr Zelensky a déclaré avoir reçu «des signaux» de plusieurs hommes d'affaires russes, dont le milliardaire Roman Abramovitch, un proche de Vladimir Poutine visé par des sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

«On a eu des signaux de lui et de quelques autres hommes d'affaires, proposant : on peut aider d'une manière ou d'une autre, on peut faire quelque chose», a-t-il assuré.

Le président ukrainien a d'ailleurs précisé que «certains ont dit qu'ils étaient prêts à aider à la reconstruction du pays après la guerre.» Notamment en transférant leurs activités en Ukraine. En échange, ces hommes d'affaires demandent à ne pas figurer sur les listes des oligarques sanctionnés.

Volodymyr Zelensky a ensuite assuré que quels que soient les hommes d'affaires prêts à donner de l'argent pour soutenir l'armée ukrainienne, l'Ukraine était prête à «assurer leur sécurité, leur fournir du travail et permettre à leurs affaires de se développer».

Selon le Wall Street Journal, le président ukrainien aurait demandé à Joe Biden de ne pas sanctionner Roman Abramovitch, estimant qu'il pourrait jouer un rôle dans les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février dernier, les oligarques russes sont dans le viseur des autorités européennes. Ils sont ainsi visés par des sanctions économiques, au même titre que le président russe Vladimir Poutine