Guerre en Ukraine : le groupe Wagner déployé dans l'Est ?

Le groupe paramilitaire russe composé de mercenaires, connu sous le nom de Wagner, aurait été déployé dans l'est de l'Ukraine, a déclaré lundi le ministère britannique de la Défense.

«Ils devraient déployer plus de 1.000 mercenaires, dont des responsables de l'organisation, pour mener des opérations de combat», a indiqué le ministère dans un point de situation publié sur son compte Twitter.

