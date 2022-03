La reine Elizabeth fait sa première apparition publique depuis 6 mois

Les Britanniques rassurés. Après avoir annulé plusieurs engagements ces derniers mois pour problèmes de santé, La reine Elizabeth II a fait son grand retour en public, ce mardi 29 mars, en participant à une cérémonie religieuse en hommage à son défunt époux, le prince Philip.

Présente à l’abbaye de Westminster, où s’est déroulée la cérémonie, la monarque de 95 ans était notamment accompagnée de son fils, le prince Andrew. Ce dernier faisait également son retour sur la scène publique après l’accord à l’amiable d’une affaire d’agression sexuelle survenue en 2001.

Depuis octobre 2021, date de son hospitalisation, la reine d’Angleterre avait annulé sa participation à de nombreux évènements officiels, dont la Journée annuelle du Commonwealth .

La reine avait également contracté le Covid-19 en février dernier, développant des symptômes légers. De quoi susciter une certaine inquiétude parmi ses sujets.

La souveraine, qui a récemment franchi le cap des soixante-dix ans de règne, a par ailleurs récemment confié avoir des difficultés pour se déplacer et a été vue s'appuyant sur une canne, comme c'était le cas ce mardi.

Selon la presse, elle utilise un fauteuil roulant en privé, et une voiturette de golf dans les jardins de Windsor, où elle vit aujourd'hui, tandis qu'un monte-escalier aurait été installé dans sa résidence écossaise de Balmoral.

Her Majesty The Queen and members of the Royal Family attend the Thanksgiving Service for HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. He was the longest serving Prince Consort for a British monarch and The Queen's beloved husband for over seven decades. @RoyalFamily @wabbey pic.twitter.com/xjVvfR48xu

— BBC Studios Events Productions (@BBCS_Events) March 29, 2022