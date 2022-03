Les images effroyables d'un carambolage monstre aux États-Unis (Vidéos)

Une météo exécrable a provoqué sur une autoroute de Pennsylvanie, un gigantesque et tragique accident impliquant plus de 50 véhicules dont plusieurs camions. Le bilan fait état de 3 morts et d'une vingtaine de blessés.

Le 28 mars vers 10h30, une cinquantaine de voitures et de camions a été pris dans un énorme carambolage sur l'Interstate 81 près de la ville de Pottsville, dans le nord-est de la Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Une partie de l'autoroute a été aussitôt fermée à la circulation.

Des images impressionnantes du crash ont été diffusées sur les réseaux sociaux et ont dévoilé l'ampleur de cette monstrueuse et meurtrière collision.

At least three people have died after a snow squall led to a multi-vehicle crash on a Pennsylvania highway on Monday.





Details: https://t.co/iTc0hjcAc8





(Video: CNN) pic.twitter.com/oB58WpwhoX — KSL 5 TV (@KSL5TV) March 29, 2022

Roulant à trop vive allure, des voitures ainsi que des camions n'ont pas pu éviter les premiers véhicules accidentés et sont venus s'écraser les uns dans les autres, provoquant un énorme chaos.

UNBELIEVABLE video of a pileup in Schuylkill County as snow squalls brought visibility on Interstate 81 down to near zero. Video shot live by Mike Moye (Facebook) pic.twitter.com/q1BxgUYz2O — Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) March 28, 2022

Pourtant, le service météorologique national avait mis en garde contre les mauvaises conditions météo prévues ce jour-là dans cette région, notamment le brouillard et les bourrasques de neige, sources de très mauvaise visibilité.

Sans surprise, les autorités ont indiqué que la cause principale de ce terrible accident était la météo. Une bourrasque de neige aurait obscurci la visibilité des automobilistes qui circulaient à ce moment-là. Pour preuve, la vidéo ci-dessous d'un chauffeur qui s'est filmé le jour-même dans la zone où s'est produit le drame.

Les autorités locales ont déclaré que 3 personnes sont décédées dans le carambolage et qu'une vingtaine d'autres ont été prises en charge dans les hôpitaux de la région. Les automobilistes impliqués dans la collision mais non blessés ont été transférés dans un centre mis en place par la Croix-Rouge locale.

Toutefois, le bilan était provisoire et pourrait s'alourdir prochainement car les recherches sur la scène de l'accident n'étaient pas encore achevées en raison des véhicules toujours en feu.